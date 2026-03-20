Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (SN 2007, trú tại: thôn Dưỡng Phú, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Công an làm việc với Hoàng Văn Trường

Quá trình xác minh, Công an xã Lương Bằng xác định Hoàng Văn Trường đã sử dụng máy tính PC của quán Internet, sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "Tài xỉu" được thua bằng tiền.

Trường thực hiện giao dịch nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng được tích hợp sẵn trong hệ thống. Trong ngày 22-1. Trường đã cá cược 93 lần với tổng số tiền là 45.412.788đ.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Trường theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động