Thanh Hóa tiếp tục tạo cú sốc!

Ngọc Mỹ và đồng đội ở Thanh Hoá đã tạo cú sốc khi thắng PVF-CAND. Ảnh: Đức Cường

Ở cuộc tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà, nhiều người dẫu rất yêu mến vẫn không dám tin Thanh Hóa sẽ tiếp tục tạo bất ngờ, vì thực tế đội bóng xứ Thanh đang quá khó khăn trước trận đấu này, nhất là về mặt kinh phí. Trước trận đấu ở vòng 20, HLV Mai Xuân Hợp đã không khỏi âu lo khi thừa nhận rằng, đội bóng của ông đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về mặt tinh thần.

Bởi như chiến lược gia này chia sẻ: “Tôi và anh em cầu thủ vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao, nên thật sự đang rất lo lắng. Chỉ mong các em có thể giữ vững tinh thần trước cuộc tiếp đón PVF-CAND”.

Văn Thắng đã thi đấu rất ấn tượng trong cuộc đối đầu với PVF-CAND. Ảnh: Đức Cường

Âu lo là thế, nhưng các cầu thủ xứ Thanh vẫn nhập cuộc như những chiến binh, và họ đã giành kết quả sít sao 1-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng là PVF-CAND. Nhìn cái cách Ngọc Mỹ và đồng đội vui mừng ra sao khi ghi bàn thắng, trong lúc ở khu vực kỹ thuật HLV Mai Xuân Hợp quỳ xuống đường piste đã reo mừng như thể vô địch thì có thể hiểu sự nỗ lực ra sao của các cầu thủ xứ Thanh ở trận đấu này.

Với trận thắng này, Thanh Hóa giành được 20 điểm, bằng điểm với Becamex TP.HCM nhưng nằm ở vị trí thứ 10 do hơn đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng. Với thứ hạng này, những người yêu mến đội bóng xứ Thanh có thể tạm yên tâm và họ có thể nghĩ đến chuyện trụ hạng, nhưng nhà cầm quân họ Mai lại không nghĩ thế.

Niềm vui của Ngọc Mỹ và Văn Thắng khi có bàn thắng vào lưới đối thủ. Ảnh: Đức Cường

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ: “Tôi chưa thể lạc quan được, vì bóng đá không thể nói trước điều gì. Chặng đường phía trước vẫn còn rất khó khăn. Tôi nghĩ khi nào V.League hạ màn thì lúc đó mới chắc chắn. Đương nhiên, thắng lợi hôm nay giúp chúng tôi dễ thở hơn phần nào về khoảng cách điểm số, qua đó cũng giải tỏa rất nhiều về tinh thần cho toàn đội”.

Với 20 điểm, Thanh Hóa đang có khoảng cách đến 6 điểm so với PVF-CAND, qua đó khiến cuộc đua trụ hạng ở 6 vòng đấu còn lại của V.League càng trở nên khó lường. Ở đó, tất cả các đội ở nhóm cuối đều đang phải nỗ lực để thoát hiểm, bao gồm cả Beamex TP.HCM và HAGL, bởi cả hai đội này vẫn đang nằm trong vòng xoáy trụ hạng và khả năng sẽ rớt hạng bất cứ lúc nào nếu những vòng đấu tới có kết quả không tốt.

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. ảnh: Đức Cường

Dẫu thế, các cổ động viên và các cầu thủ xứ Thanh vẫn đang rất âu lo cho số phận của đội bóng, vì như chính một người yêu bóng đá Thanh Hóa đã chia sẻ: trên một fanpage “Chỉ mong sau mùa giải 2025/26, đội bóng Thanh Hóa vẫn có thể trụ lại và hoạt động ổn, chứ đừng biến mất như bóng đá Quảng Nam thì buồn lắm”.

Sở dĩ thế, bởi ở mùa giải 2024/25, đội bóng Quảng Nam đã đá tưng bừng để trụ hạng, nhưng ngay trước mùa giải 2025/26 đội bóng này đã bất ngờ tuyên bố giải tán vì không còn kinh phí hoạt động, dẫu giải đã bốc thăm lịch thi đấu. Nay, đội bóng Thanh Hóa cũng đang lâm cảnh khó như thế khi nhà tài trợ chính của họ lâm cảnh lao lý, nên tất cả những khoản tiền lương và phí lót tay đến giờ vẫn đang nợ, thậm chí nợ từ những mùa giải trước vẫn chưa có cách giải quyết. Thế nên, không ngạc nhiên khi HLV Mai Xuân Hợp đã chia sẻ rằng chưa biết tương lai sẽ ra sao.

Thanh Hoá vẫn nỗ lực đến tận cùng và không ngừng hy vọng sẽ có một tương lai tươi sáng. Ảnh: Đức Cường

Chỉ hy vọng, những người có trách nhiệm ở xứ Thanh sẽ có cách tháo gỡ để các cầu thủ yên tâm bước vào giai đoạn bứt tốc sắp tới, qua đó có thể an tâm trụ hạng và giúp bóng đá Thanh Hóa tiếp tục góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp trong những mùa giải tới, vì các cầu thủ xứ Thanh xứng đáng được như thế!

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn