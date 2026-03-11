HLV Nguyễn Thành Công bất ngờ chia tay PVF-CAND

HLV Nguyễn Thành Công chia tay PVF-CAND chỉ sau 4 vòng đấu - Ảnh: Đức Cường

Theo nguồn tin của Bongdaplus, HLV Nguyễn Thành Công đã đạt được thỏa thuận chia tay PVF-CAND. Sau những kết quả không tốt của PVF-CAND thời gian qua, nhà cầm quân xứ Nghệ đã đề đạt nguyện vọng xin rút khỏi cương vị “thuyền trưởng” của đội bóng. Quyết định này được HLV Thành Công đưa ra ngay trước chuyến làm khách gặp CA TP.HCM ở vòng 16 V.League 2025/26. Đây được xem là quyết định gây bất ngờ bởi nhà cầm quân sinh năm 1977 mới chỉ gắn bó với đội chủ sân PVF gần 4 tháng.

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt PVF-CAND từ vòng 11 với mục tiêu giúp đội bóng này trụ lại ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân xứ Nghệ, PVF-CAND có nhiều thay đổi tích cực về chuyên môn. Dù vậy, đội bóng ngành công an vẫn chưa thể có được những kết quả như kỳ vọng. Dưới thời HLV Thành Công, PVF-CAND thắng 1, thua 3 trận tại V.League. Họ thắng Becamex TP.HCM trên sân khách nhưng phải nhận 3 thất bại trước CA TP.HCM, Đà Nẵng và mới nhất là Nam Định.

PVF-CAND đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng ở V.League 2025/26 - Ảnh: Đức Cường

Trên sân nhà, PVF-CAND đã chơi đầy nỗ lực và tổ chức phòng ngự kiên cường trước sức ép liên tục của Nam Định. Tuy nhiên, bàn thắng muộn ở phút 89 của trung vệ Lucas Alves khiến PVF-CAND trắng tay và rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng sau vòng 15.

Lúc này, PVF-CAND đang có cùng 11 điểm nhưng xếp sau Đà Nẵng vì kém hiệu số và thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Khoảng cách của đội chủ sân PVF và những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng như Thanh Hóa, HAGL và Becamex TP.HCM từ 3-4 điểm. Ở vòng tới, PVF-CAND sẽ đến làm khách của CA TP.HCM – đội bóng đã đánh bại họ ở trận lượt đi trên sân nhà. Theo nguồn tin của Bongdaplus, PVF-CAND sẽ sớm bổ sung “thuyền trưởng” mới dẫn dắt đội bóng này ngay ở chuyến làm khách ở Thống Nhất sắp tới.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn