CLB Thanh Hóa đẩy PVF-CAND lâm nguy

Ngọc Mỹ ăn mừng bàn thắng cho CLB Thanh Hóa - Ảnh: VPF

Tối 25-4, CLB Thanh Hóa gặp PVF-CAND ở vòng 20 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Thanh Hóa. Đây là trận "chung kết ngược" giữa đội xếp hạng 12/14 đội Thanh Hóa (17 điểm) và đội xếp áp chót PVF-CAND (13 điểm).

CLB Thanh Hóa chỉ đá với 1 ngoại binh duy nhất ở đội hình xuất phát, trong khi PVF-CAND sử dụng hết cả 3 ngoại binh. Vì thế, đội khách lập tức làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 3, sai lầm của hàng thủ Thanh Hóa suýt phải trả giá. Trung vệ Trịnh Văn Lợi trả bóng về, thủ môn Y Êli Niê khống chế bóng bật ra khá xa, để tiền đạo Eid Mahmoud lao vào cướp bóng may mà không thành công.

8 phút sau, lại là Eid Mahmoud băng vào đánh đầu cận thành sau pha phối hợp đá phạt khá tốt của Thái Bá Đạt. Tuy nhiên, pha đánh đầu hơi thiếu lực của tiền đạo PVF-CAND này không làm khó được thủ môn Y Êli Niê.

Đến phút 13, đội chủ nhà mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Lê Văn Thắng đi bóng qua hai hậu vệ PVF-CAND trong vòng cấm rồi căng ngang khung thành, nhưng bị Phương Nam kịp phá bóng ra.

Thanh Hóa (áo vàng) đã có trận thắng quan trọng trước PVF-CAND - Ảnh: VPF

Phút 17, lại là một pha phối hợp tốt của CLB Thanh Hóa, để Ngọc Mỹ có bóng trong vòng cấm sút bóng chệch cột dọc.

Những phút còn lại của hiệp một, hai đội không tạo ra cơ hội nào rõ nét. Chơi lấn lướt ở 10 phút đầu trận, nhưng đội khách PVF-CAND đã không giữ được thế trận và càng lúc càng tấn công bế tắc.

Sang hiệp 2, CLB Thanh Hóa càng chơi tốt hơn. Bàn thắng mở tỉ số của đội chủ nhà được ghi ở phút 62.

Nhận đường chuyền thuận lợi của Minh Đoàn từ cánh phải, tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đỗ Sỹ Huy.

HLV Trần Tiến Đại tung thêm chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ cho PVF-CAND. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách đều không thể ghi bàn trước hàng thủ chơi chắc chắn của CLB Thanh Hóa.

Ở cơ hội có thể ghi bàn ở phút 90+6, trung vệ Đoàn Anh Việt sút bóng ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc, khép lại trận thua 0-1 của PVF-CAND.

Chiến thắng quan trọng giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vươn lên hạng 10 với 20 điểm, nới rộng cách biệt với PVF-CAND lên 7 điểm.

Trong khi đó, PVF-CAND đã nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7 (5 thua, 2 hòa) và có lý do để lo lắng cho cuộc đua trụ hạng.

Đội chỉ đang hơn đội chót bảng SHB Đà Nẵng có 1 điểm, trong khi đối thủ còn chưa đá trận tiếp Thể Công - Viettel trên sân nhà ở vòng 20 vào ngày mai (26-4).

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn