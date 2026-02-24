Thanh Hóa sắp thoát án từ FIFA, mua ít nhất 6 cầu thủ

CLB Thanh Hóa chuẩn bị tháo gỡ khó khăn về tài chính - Ảnh: Quốc An

Đến hết giai đoạn lượt đi V.League 2025/26, CLB Đông Á Thanh Hóa đối diện rất nhiều khó khăn khi vướng án cấm chuyển nhượng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Họ vẫn chưa thanh toán hết các khoản lương còn thiếu của huấn luyện viên, cầu thủ cũ từ mùa giải trước. Vì khó khăn tài chính và biến cố lớn nơi thượng tầng, đội bóng xứ Thanh phải bán một loạt cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ và Hoàng Thái Bình cho CLB Ninh Bình. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng để Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng hay Lucas Ribamar đến Đà Nẵng.

Điều này giúp Thanh Hóa phần nào giải quyết bài toán tài chính. Song đồng thời, CLB này cũng đối diện với nỗi đau đáu về lực lượng, khi chỉ còn khoảng 17 cầu thủ trong tay. Trong bối cảnh khó khăn, Thanh Hóa nỗ lực cầm hòa Nam Định trên sân nhà và thắng câu lạc bộ Công an TP.HCM ngay trên sân khách. Sự kiên cường của Thanh Hóa nhận được ủng hộ từ đồng nghiệp cũng như giới mộ điệu. Đó cũng là lý do mà trước thời điểm Tết Nguyên đán, đông đảo CĐV trên khắp cả nước đã góp tiền để giúp đỡ cầu thủ Thanh Hóa.

Tin vui tiếp theo đến với Thanh Hóa là đội bóng này chuẩn bị thanh toán 2 trong số 4 khoản nợ với các cầu thủ, HLV cũ. Đây chính là nút thắt khiến Thanh Hóa bị FIFA cấm chuyển nhượng. Đại diện lãnh đạo CLB Thanh Hóa nói thêm: “Sáng ngày 25/2, chúng tôi tiếp tục xử lý 2 án phạt còn lại. Khi đó, Thanh Hóa sẽ thoát lệnh cấm chuyển nhượng”, lãnh đạo câu lạc bộ xứ Thanh cho biết.

Điều này giúp cho CLB Thanh Hóa sớm chuẩn bị phương án nhân sự với ít nhất 6 tân binh. Trong đó, Amar Catic – cựu cầu thủ của PSV Eindhoven đang tập luyện trong gần 2 tháng qua và chờ thời điểm được đăng kí thi đấu chính thức. Dự kiến, trận đấu với Hải Phòng là thời điểm mà CLB Thanh Hóa kịp bổ sung các cầu thủ mới.

Còn ở màn so tài với CLB Công an Hà Nội tại trận đá bù vòng 10 V.League 2025/26 diễn ra vào tối nay (24/2), Thanh Hóa vẫn phải ra sân với chỉ 16-17 cầu thủ.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn