Thái Lan: Tài xế bị truy tố vì cản đường xe cứu thương khiến bệnh nhân tử vong

Hiện trường vụ chiếc xe bán tải chắn ngay cửa xe cứu thương, cản trở quá trình cấp cứu cho một bệnh nhân tại tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan - Ảnh: BANGKOK POST

Theo báo Bangkok Post, luật sư của Bệnh viện Plai Phraya, huyện Plai Phraya, tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan, đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát hôm 20-10, cáo buộc người đàn ông này cản trở và xúc phạm nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ.

Danh tính tài xế chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nguồn tin địa phương, người này là nhân viên của Charoen Pokphand Foods - công ty hàng đầu Thái Lan trong ngành nông nghiệp và thực phẩm, và đã bị công ty sa thải sau vụ việc xảy ra tối 16-10.

Đại tá cảnh sát Narong Laksanawimol, lãnh đạo cảnh sát huyện Plai Phraya, cho biết toàn bộ nhân viên y tế trực đêm hôm đó, bao gồm các bác sĩ, sẽ được lấy lời khai để làm rõ diễn biến dẫn đến cái chết của bệnh nhân Somkhuan Panich.

Sau đó tài xế sẽ được triệu tập để nghe các cáo buộc.

Tối xảy ra vụ việc, đội ngũ y tế không thể nhanh chóng chuyển ông Somkhuan (69 tuổi), người bị nhồi máu cơ tim cấp và suy hô hấp, đến bệnh viện Krabi ở huyện Muang.

Xe bán tải của tài xế đỗ sát phía sau xe cứu thương ngay trước lối vào bệnh viện, khiến nhân viên không thể mở cửa sau để đưa bệnh nhân lên xe.

Ban đầu, người này do dự không chịu di chuyển, gây thêm sự chậm trễ.

Ông Somkhuan sau đó được xác nhận đã tử vong, song chưa rõ ông qua đời trên đường đi hay khi đến Bệnh viện Krabi.

Trao đổi với báo Thairath, cô Pattaraporn, con gái nạn nhân, cho biết cô đã làm việc lại với cảnh sát hôm 20-10 để cung cấp lời khai, đồng thời cảm ơn bệnh viện vì đã đại diện gia đình khởi kiện.

Cô nói tài xế chưa từng liên lạc với gia đình kể từ sau vụ việc và mong muốn công lý sẽ được thực thi.

Nếu bị kết tội, tài xế có thể bị phạt tối đa 20.000 baht (hơn 613 USD) hoặc 1 năm tù cho mỗi tội danh bị truy tố.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn