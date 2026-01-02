Trứng luộc hay trứng chiên tốt hơn cho sức khỏe?

Trứng luộc hay trứng chiên tốt hơn?

Xét trên phương diện sức khỏe tổng thể, trứng luộc thường được khuyến nghị hơn, đặc biệt với những người cần kiểm soát cân nặng, mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường. Trứng luộc giữ được gần như trọn vẹn giá trị dinh dưỡng tự nhiên, không bổ sung thêm chất béo từ dầu mỡ và hạn chế sự hình thành các hợp chất có hại do nhiệt độ cao.

Trong khi đó, trứng chiên có hương vị hấp dẫn và quen thuộc, nhưng việc sử dụng dầu mỡ làm tăng lượng calo và chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa nếu chiên không đúng cách.

Trứng là thực phẩm quen thuộc, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu

So sánh giá trị dinh dưỡng

Về năng lượng, trứng luộc có lượng calo thấp và ổn định hơn do không sử dụng dầu mỡ. Trứng chiên hấp thụ dầu trong quá trình chế biến, làm tăng năng lượng và có thể tạo ra chất béo bị oxy hóa nếu chiên ở nhiệt độ cao hoặc dùng dầu nhiều lần.

Về protein, cả hai hình thức đều cung cấp protein chất lượng cao. Tuy nhiên, luộc ở nhiệt độ vừa phải giúp protein ít bị biến tính hơn, từ đó bảo toàn giá trị sinh học.

Một số vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin tan trong chất béo, có thể bị hao hụt khi trứng bị chiên quá kỹ.

Ảnh hưởng đến tim mạch và mỡ máu

Trứng chứa cholesterol tự nhiên, song nhiều nghiên cứu cho thấy cholesterol từ thực phẩm không ảnh hưởng đáng kể đến cholesterol máu ở người khỏe mạnh. Yếu tố quan trọng hơn là cách chế biến và tổng thể chế độ ăn.

Trứng chiên, nhất là khi chiên ngập dầu hoặc sử dụng dầu tái chế, có thể làm tăng LDL-cholesterol và nguy cơ bệnh tim mạch. Ngược lại, trứng luộc thường được khuyến nghị trong khẩu phần của người bị rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc thừa cân.

Lựa chọn phù hợp theo từng đối tượng

Người giảm cân nên ưu tiên trứng luộc vì ít năng lượng, tạo cảm giác no lâu. Người tập luyện thể thao có thể ăn trứng chiên với tần suất vừa phải, nhưng nên sử dụng dầu thực vật tốt và tránh chiên cháy. Trẻ em và người cao tuổi phù hợp hơn với trứng luộc mềm, dễ tiêu hóa.

Ăn trứng thế nào cho đúng?

Để tận dụng tối đa lợi ích từ trứng, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc hoặc hấp, kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để tạo bữa ăn cân đối. Trứng chiên không cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng nên sử dụng điều độ và chế biến đúng cách.

Xét trên khía cạnh dinh dưỡng và phòng ngừa bệnh mạn tính, trứng luộc vẫn là lựa chọn an toàn và có lợi hơn cho sức khỏe lâu dài.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn