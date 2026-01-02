Thụy Sỹ để tang các nạn nhân vụ cháy ở quán bar

Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin hôm qua (1/1) đã tới khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng ở thị trấn Crans-Montana. Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Parmelin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời khẳng định cơ quan chức năng đang chạy đua với thời gian để chữa trị cho những người bị thương. Gọi vụ cháy xảy ra tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana là một trong những thảm kịch “tồi tệ nhất” mà Thụy Sĩ từng chứng kiến, ông nhấn mạnh:

Nhiều người dân Thụy Sỹ đã đến hiện trường vụ cháy để thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

"Hoàn cảnh đưa chúng ta đến với nhau vào ngày đầu năm mới tại thủ phủ của bang Valais thật bi thảm. Vụ hỏa hoạn xảy ra đêm qua tại một quán bar ở Crans-Montana là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất mà đất nước chúng ta từng chứng kiến. Nhiều sinh mạng, chủ yếu là người trẻ tuổi, đã bị mất đi. Khoảng một trăm người bị thương, nhiều người bị thương nặng, và đằng sau những con số này là những khuôn mặt, tên tuổi, gia đình, số phận bị cắt đứt một cách tàn bạo hoặc bị tan vỡ mãi mãi”.

Cũng trong cuộc họp báo, người đứng đầu lực lượng cảnh sát của bang Valais, ông Frederic Gisler xác nhận có 40 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

"Chúng tôi thống kê được khoảng 40 người thiệt mạng và khoảng 115 người bị thương, hầu hết đều bị thương nặng. Tôi xin nhắc lại rằng, phục vụ cho công tác điều tra, đường phố chính của Crans sẽ bị phong tỏa cho đến khi có thông báo mới. Hiện tại và trong những ngày tới, ưu tiên hàng đầu là xác định danh tính những người thiệt mạng để thi thể của họ có thể được trả về cho gia đình càng sớm càng tốt”.

Để tưởng nhớ các nạn nhân, Thụy Sĩ sẽ treo cờ rủ trong 5 ngày. Ngay trong ngày hôm qua, nhiều người dân Thụy Sỹ đã đến hiện trường vụ cháy để thắp nến tưởng niệm các nạn nhân.

Các nhà hàng, quán bar, mọi thứ đều đóng cửa vì đây không chỉ là một thảm kịch ở Crans-Montana, mà còn là một thảm kịch quốc gia và quốc tế. Tôi ở đây, chỉ để thương tiếc. Thật vô cùng đau buồn, tôi rất suy sụp. Và như tôi đã nói với bạn, những gì chúng tôi thấy giống như một bộ phim kinh dị, thứ mà bạn chỉ thấy trong phim”.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra ở quán bar Le Constellation, thị trấn Crans-Montana trong thời điểm có nhiều người tụ tập đón mừng thời khắc bước sang Năm Mới. Chuông báo động ở nhà hàng vang lên vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Ngay sau đó, hàng chục xe cứu hỏa từ nhiều bang, cũng như nhiều máy bay trực thăng và các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy, ban đầu được báo cáo là một vụ nổ, vẫn chưa rõ ràng nhưng giới chức có thẩm quyền cho biết dường như đây là một tai nạn hơn là một vụ tấn công. Hiện lực lượng chức năng đang mời nhiều nhân chứng tới để cung cấp thêm thông tin về vụ việc, còn các điện thoại thu thập được ở hiện trường cũng đang được phân tích dữ liệu. Chính quyền bang Valais cũng đề nghị Viện Y khoa ở thành phố Zurich hỗ trợ giúp nhận diện nạn nhân trong vụ cháy nổ, nhưng thừa nhận quá trình này cần thời gian để thực hiện.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: vov.vn