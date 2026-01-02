Chuyển nhượng V-League: Sôi động giai đoạn bổ sung cầu thủ giữa mùa

Theo thông báo từ BTC V-League, các CLB tham dự giải được phép sử dụng cầu thủ mới bổ sung hoặc thay thế cầu thủ từ ngày 25/01/2026 đến hết ngày 17/3/2026. Trong giai đoạn này, các CLB được thay thế, bổ sung cầu thủ theo đúng quy định của điều lệ giải.

Ngay từ lúc này, các đội bóng đã nhanh chóng có những sự chuẩn bị tích cực để rà soát lại lực lượng trước khi chính thức đăng ký cầu thủ mới lên BTC giải. Một số đội bóng đã công bố chia tay hàng loạt cầu thủ như Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Nội FC.

Ngoài ra, các CLB ở V-League cũng đang nỗ lực để tìm kiếm ngoại binh mới, nhằm bổ sung, thay thế cho những gương mặt cũ đã thi đấu không đạt yêu cầu ở giai đoạn một của mùa giải.

PVF-CAND thử việc chân sút Noel Mbo, người đã có một vài trận đấu ấn tượng trong màu áo Hà Tĩnh trước đây, Hà Nội FC đang có những đàm phán để đưa về chân sút David Fisher trong khi Hà Tĩnh đang thử chân tiền vệ Việt kiều Phi Long Karim Tran.

Giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa V-League 2025/2026 sẽ còn kéo dài nên chắc chắn sự biến động lực lượng của các đội sẽ còn rất mạnh mẽ trong những ngày tới.

