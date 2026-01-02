Làng nghề trống da vang danh xứ Nghệ hối hả vào vụ Tết

Anh Phan Văn Dũng (SN 1996), con trai của ông Cư, cho biết, hiện gia đình có 3 cơ sở. Sản phẩm của gia đình anh không cần quảng cáo mà khách hàng chủ yếu tự tìm đến. “Từ nhỏ tôi đã phụ bố mẹ làm nghề trống. Kỹ thuật làm trống rất khó, thời gian làm lâu đòi hỏi phải có sự kiên trì. Chỉ những người thật sự đam mê mới có thể trụ vững và theo đuổi nghề. Làm nghề trống này, gia đình tôi không phải lo đầu ra bởi sản phẩm làm tới đâu khách hàng đặt tới đó. Trước đây, làm một chiếc trống mất khá nhiều thời gian nhưng gần đây có máy móc hỗ trợ nên việc làm trống đỡ vất vả hơn nhiều”, anh Dũng cho biết thêm.