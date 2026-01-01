Thảm kịch ngay trước năm mới ở Ấn Độ: 3 người chết,150 người nhập viện vì nguồn nước ô nhiễm

Gần 150 người nhập viện sau khi dùng nước ô nhiễm tại bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ - Ảnh: ANI

Theo Tân Hoa xã, sự việc xảy ra tại huyện Indore, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ khi những người dân tại đây được cho là đã sử dụng nguồn nước từ sông Narmada.

Tất cả trường hợp tử vong đều do tiêu chảy cấp. Số ca tử vong có thể tiếp tục tăng cao do một số bệnh nhân nhập viện đang trong tình trạng nguy kịch.

Các cơ quan truyền thông hiện đưa ra số thương vong khác nhau.

Báo The Hindu đưa tin ít nhất 5 người tử vong và hơn 1.000 người bị bệnh do nguồn nước ô nhiễm từ hệ thống đường ống tại Indore. Trong khi đó, báo India Today cho biết số người tử vong đã tăng lên 7 người.

Trước tình hình trên, Thủ hiến bang Madhya Pradesh, ông Mohan Yadav, ra lệnh đình chỉ công tác một số quan chức thuộc các bộ phận liên quan đến hoạt động cấp nước sạch. Đồng thời, một ủy ban gồm các quan chức cấp cao đã được thành lập để điều tra vụ việc.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn