Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở Nghệ An được hỗ trợ thêm tiền

Theo Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua, đối tượng thụ hưởng chính sách này bao gồm công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Bộ phận một cửa của thanh tra tỉnh.

Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Lộc (Nghệ An), ngày 31/12/2025. (Ảnh: Hải Chi).

Đối với cấp xã, đối tượng được điều chỉnh bởi nghị quyết, gồm: công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND cấp xã cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã cũng thuộc diện này.

Tuy nhiên, công chức, viên chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc bố trí phương án dự phòng không được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Theo đó, mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh là Hai triệu đồng/người/tháng; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là Một triệu hai trăm nghìn đồng/người/tháng.

Trường hợp, công chức, viên chức làm việc luân phiên tại Bộ phận một cửa các cấp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức căn cứ thời gian làm việc thực tế thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức đảm bảo tính phù hợp, tương ứng với các mức hỗ trợ quy định tại điểm này.

Theo quy định, công chức, viên chức được hưởng chính sách hỗ trợ phải có quyết định bổ nhiệm, điều động, phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cơ quan, người có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách; thời gian và thời hạn làm việc phải đảm bảo theo quy định…

Công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp sẽ được hỗ trợ kinh phí may đồng phục Ba triệu đồng/người/năm…

Kinh phí hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; kinh phí hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm…

Nghị quyết này có hiệu lực đã thay thế Nghị quyết được ban hành tháng 7/2023 của HĐND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: vov.vn