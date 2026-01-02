Công an Nghệ An: Triệt xóa đường dây mua bán m.a t.úy, thu giữ 02 bánh hê.rô.in

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Trần Văn Thục (sinh năm 1972), trú tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nên phối hợp với Công an xã Kim Bảng xác minh. Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định Trần Văn Thục móc nối với đối tượng ở nước ngoài mua bán trái phép chất ma túy đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Trần Văn Thục và số ma túy bị thu giữ

Sau một thời gian đấu tranh, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, vào 21 giờ 00 phút ngày 29/12/2025, tại thôn 5, xã Kim Bảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã Kim Bảng đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt Trần Văn Thục về các hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 02 bánh hêrôin, 01 khẩu súng ngắn, 04 viên đạn, 06 viên ma túy tổng hợp, 02 điện thoại di động và 01 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Trần Văn Thục khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn