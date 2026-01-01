Thế giới cùng bước sang năm mới 2026, pháo hoa ngợp trời

Pháo hoa rực rỡ trên cầu cảng Sydney trong lễ đón năm mới ở Sydney, Úc vào lúc 9h tối 31-12-2025 theo giờ địa phương - Ảnh: REUTERS

Những nơi đầu tiên đón năm mới

Những hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương như đảo quốc Kiribati, Samoa, Tonga... là những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2026.

Thành phố Auckland, New Zealand hay Sydney, Úc là những địa điểm tiếp theo chia tay năm cũ 2025. Cùng với đó là những màn pháo hoa sáng rực trời.

Bữa tiệc rực rỡ màu sắc đón năm mới sẽ quét từ Đông sang Tây với nhiều nước dự kiến có các tiết mục chào đón năm 2026.

Những nơi đón năm mới muộn nhất thế giới là American Samoa (lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ) và các đảo không có người ở của Mỹ như đảo Howland và đảo Baker. Các khu vực này bước sang năm mới muộn gần một ngày so với những nơi đón năm mới sớm nhất.

New Zealand chào đón năm 2026 bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ từ tháp Sky Tower ở thành phố Auckland - Video: AFP

Tuy nhiên, có ít nhất 7 thành phố trên thế giới gồm Sydney (Úc), Jakarta và Bali (Indonesia), Hong Kong (Trung Quốc), Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản), Belgrade (Serbia) đã hủy một số hoạt động đón năm mới 2026.

Chẳng hạn, đặc khu hành chính Hong Kong sẽ đón năm 2026 mà không có màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cảng Victoria, sau vụ cháy chung cư nghiêm trọng hồi tháng 11 khiến ít nhất 161 người thiệt mạng.

Báo Khaleej Times (UAE) bình luận: "Mặc dù 2025 là một năm đạt được nhiều thành tựu, nhưng đó cũng là một năm đầy những nỗi đau và mất mát bất ngờ, từ thiên tai, các cuộc tấn công và chiến tranh, đến tai nạn hàng không và những bi kịch khác".

Úc: Trình diễn pháo hoa ngoạn mục, cảnh sát hiện diện dày đặc

Màn "pháo hoa gia đình" phía trên Nhà hát Opera Sydney và cầu cảng Sydney ba giờ trước màn trình diễn chính lúc nửa đêm ở Sydney vào đêm giao thừa 31-12-2025 - Ảnh: AFP

Tại Úc, người dân đang tụ tập tại nhiều địa điểm trên khắp xứ sở chuột túi để chào đón năm 2026.

Sydney đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa hoành tráng, trong bối cảnh lực lượng cảnh sát được triển khai ở mức kỷ lục, chưa đầy 3 tuần sau vụ xả súng hàng loạt trên bãi biển Bondi. Hơn 2.500 cảnh sát mặc đồng phục và thường phục có mặt, một số người mang theo súng trường.

Thông điệp năm mới của Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đồng thời thừa nhận rằng niềm háo hức đón năm mới của nước này đã "phần nào bị phủ bóng bởi nỗi buồn của năm cũ, sau hành động khủng bố nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại bãi biển Bondi".

Thông điệp "Hòa bình, đoàn kết" được hiển thị trên trụ cầu cảng Sydney trước màn bắn pháo hoa lúc nửa đêm ở Sydney, Úc tối 31-12-2025 - Ảnh: AFP

Thái Lan: 30.000 cảnh sát tăng cường an ninh dịp năm mới

Theo báo The Nation, Tổng cục trưởng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Kitrat Phanphet, đã chỉ đạo siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong kỳ nghỉ năm mới 2026, huy động hơn 30.000 cảnh sát làm nhiệm vụ 24/24 và tăng cường an ninh tại các điểm đếm ngược đón năm mới trên toàn quốc.

Ông Kitrat cho biết lực lượng cảnh sát được lệnh tăng cường bảo vệ tại các khu vực công cộng thông qua hệ thống an ninh nhiều lớp, được mô tả như một "mạng nhện", nhằm ngăn chặn tội phạm và phòng ngừa ẩu đả, đặc biệt tại các sự kiện quy mô lớn có trên 1.000 người tham dự.

Ông thông tin thêm có 36 sự kiện lớn trên toàn quốc đang được theo dõi chặt chẽ. Tại Bangkok, cảnh sát được yêu cầu đặc biệt chú trọng an ninh tại sáu địa điểm, gồm: Iconsiam, Đường Khao San, CentralWorld, Sân vận động quốc gia Rajamangala, Asiatique The Riverfront, và One Bangkok.

Iconsiam, một địa điểm nổi tiếng để xem pháo hoa đón năm mới, ở Bangkok, Thái Lan ngày 31-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản: Người dân thưởng thức mì soba theo truyền thống đêm giao thừa

Theo Đài NHK, người dân Nhật Bản đón đêm giao thừa bằng món mì soba làm từ bột kiều mạch, cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ.

Tại quán mì soba hơn 140 năm tuổi ở Morioka, tỉnh Iwate, khoảng 6.000 suất mì được chuẩn bị sẵn với bột sản xuất trong tỉnh. Thực khách chen chúc ngồi kín bàn ngay khi quán mở cửa, phần lớn chọn mì nước nóng để xua cái lạnh mùa đông, nhiều người mua mang về nhà.

Một thực khách ngoài 30 tuổi chia sẻ ông đến đây khép lại một năm suôn sẻ và hy vọng năm 2026 sẽ yên bình, khỏe mạnh. Một người khác ngoài 60 tuổi đi cùng vợ cũng bày tỏ mong ước bước sang năm mới với sức khỏe tốt. Chủ quán mong khách vừa thưởng thức mì soba vừa cầu chúc cho cuộc sống trường thọ.

Người dân khắp Nhật Bản ăn mì soba vào ngày cuối cùng của năm 2025 - Ảnh: NHK

Trung Quốc: Nhiều thành phố hạn chế các hoạt động đếm ngược đón năm mới

Tại Trung Quốc, cảnh sát ở nhiều thành phố đã thông báo không tổ chức các sự kiện đếm ngược đón năm mới tại những địa điểm nổi tiếng, nhằm ưu tiên bảo đảm an toàn và trật tự công cộng trước kỳ nghỉ lễ.

Theo báo South China Morning Post, động thái này phản ánh chiến lược thận trọng của chính quyền nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn các thảm kịch như vụ giẫm đạp chết người tại Thượng Hải năm 2014.

Giới chức tại nhiều đô thị lớn của Trung Quốc đã hủy các sự kiện quy mô lớn hoặc đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng sẽ không có hoạt động đếm ngược chính thức nào, đồng thời tạm giữ một số người vì lan truyền tin đồn về các màn bắn pháo hoa và sự kiện đông người không có thật.

Tại Quảng Châu, cảnh sát cho biết các địa điểm như Tháp Quảng Châu, Pazhou, Taigucang và khu thương mại Wanbo không tổ chức bất kỳ hoạt động tập trung đông người quy mô lớn nào, gồm cả các sự kiện đếm ngược đêm giao thừa.

Theo Tân Hoa xã, ngày 31-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nền kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng "khoảng 5%" trong năm 2025, bất chấp áp lực trong một năm mà ông mô tả là "rất bất thường".

Người dân đứng dưới màn hình lớn chiếu bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm năm mới ở Bắc Kinh ngày 31-12-2025 - Ảnh: AFP

Không khí đón năm mới tại một số nước:

Người dân tập trung đông nghẹt tại khu chợ Giáng sinh ở quảng trường Gwanghwamun, trung tâm Seoul, Hàn Quốc vào đêm giao thừa 31-12-2025 - Ảnh: AFP

Màn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Marina Bay Sands ở Singapore - Ảnh: REUTERS

Pháo hoa rực rỡ cùng dòng chữ "Chúc mừng năm mới" được trình chiếu lên bề mặt Tòa nhà Chính quyền Thủ đô Tokyo để chào mừng năm mới tại Tokyo, Nhật Bản ngày 1-1-2026 - Ảnh: REUTERS

Người dân chụp ảnh lưu niệm vào đêm giao thừa ở trung tâm thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Một quân nhân ôm một cô gái khi cả hai cùng nhảy múa dưới tuyết đón năm mới tại một trung tâm mua sắm ở Kiev, Ukraine ngày 31-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm phía trên tòa tháp Lotte World Tower, tòa nhà cao nhất Hàn Quốc ở Seoul, trong lễ đón năm mới rạng sáng 1-1-2026 (giờ địa phương) - Ảnh: AFP

Người dân dự lễ đón giao thừa tại Fort Kochi, Ấn Độ ngày 31-12 - Ảnh: REUTERS

Người dân thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đón năm mới tại Seoul, Hàn Quốc ngày 31-12-2025 - Ảnh: XINHUA

Người dân chờ đợi thời khắc đếm ngược lúc nửa đêm trong lễ đón năm mới tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 31-12-2025 - Ảnh: AFP

Mọi người tập trung tại lối vào an ninh ở Quảng trường Thời đại trước sự kiện đón năm mới tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 31-12 - Ảnh: REUTERS

Người dân đón năm mới sớm bên hồ Bajer ở Fuzine, Croatia ngày 31-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Thế giới vẫy tay tạm biệt một năm đầy biến động Người dân tại nhiều nước đang tụ tập để chứng kiến thời khắc khép lại năm 2025 vào tối 31-12, vẫy tay tạm biệt 12 tháng đầy biến động với các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Trump, lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và những hy vọng mong manh về hòa bình ở Ukraine. Đây là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận, khi cái nóng ngột ngạt làm bùng phát cháy rừng ở châu Âu, gây hạn hán tại châu Phi và những trận mưa chết chóc trên khắp Đông Nam Á. 12 tháng tới của năm 2026 hứa hẹn sẽ sôi động với các sự kiện thể thao, hoạt động không gian và những câu hỏi xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI). Sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), với sự hậu thuẫn của tỉ phú Elon Musk, sẽ phóng một tàu vũ trụ có người bay vòng quanh Mặt trăng trong chuyến bay thử nghiệm kéo dài 10 ngày, hơn 50 năm kể từ sứ mệnh Mặt trăng cuối cùng của chương trình Apollo.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn