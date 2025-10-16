Hướng dẫn viên gây sốc khi "dằn mặt" khách ngay trên chuyến xe du lịch ở Thái Lan: Không mua sắm thì đừng hòng về nước

Ngày 15/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã phát đi cảnh báo khẩn, khuyên du khách nước này tránh các tour giá rẻ sau khi một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hướng dẫn viên du lịch đe dọa bỏ rơi khách nếu họ từ chối mua sắm tại các địa điểm được đưa đến.

Trong đoạn video, có thể thấy tiếp viên nói rõ với hành khách trên xe: “Lát nữa đến cửa hàng miễn thuế mà không mua đồ, anh/chị không lên nổi xe đâu. Tôi nói cho hay, tối nay, tôi sẽ khiến anh/chị không về được Trung Quốc.” Đồng thời, người này cũng đề nghị người đang ghi hình lại xoá đoạn video.

Đoạn video của hướng dẫn viên người Trung Quốc gây chú ý

Ngay khi video xuất hiện, đại sứ quán đã liên hệ với Cảnh sát Du lịch Thái Lan và Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) để xác minh thông tin. Các cơ quan chức năng xác nhận hướng dẫn viên người Trung Quốc trong video không có giấy phép và đã cố tình gây áp lực buộc khách mua sắm để hưởng hoa hồng.

“Công dân nước ngoài không được phép làm hướng dẫn viên du lịch tại Thái Lan” đại sứ quán nhấn mạnh. Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo du khách nên chọn các công ty lữ hành uy tín, có giấy phép hợp pháp, và không nên tin vào các tour giá rẻ.

Đại sứ quán cũng lưu ý: “Khi tham gia tour theo nhóm, du khách nên lựa chọn các công ty du lịch có uy tín, có giấy phép lữ hành quốc tế, các sản phẩm phù hợp giữa chất lượng và giá cả. Nên ký hợp đồng chính thức. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, công dân Trung Quốc và các nước khác có thể liên hệ tổng đài Cảnh sát Du lịch Thái Lan (1155) hoặc tổng đài lãnh sự của đại sứ quán của nước mình.”

Phản ứng từ chính quyền Thái Lan

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn cho biết đã chỉ đạo Cục Du lịch và Cảnh sát Du lịch điều tra khẩn vụ việc, bao gồm xác định địa điểm, thời gian, công ty tổ chức tour và chi tiết chương trình.

“Trong mùa du lịch cao điểm, chúng ta phải đảm bảo niềm tin của du khách về an toàn, tiện nghi và chất lượng dịch vụ. Nếu có vi phạm, các biện pháp xử phạt sẽ được áp dụng. Những hành vi lừa đảo hoặc ép buộc khách là không thể chấp nhận,” ông Atthakorn nhấn mạnh.

Theo Cục Du lịch Thái Lan, hành vi này có thể vi phạm Luật Kinh doanh và Hướng dẫn viên Du lịch Thái Lan. Hướng dẫn viên nước ngoài không có giấy phép có thể bị phạt tù đến một năm, phạt tiền tối đa 100.000 baht (khoảng 80 triệu đồng) hoặc cả hai. Hướng dẫn viên Thái Lan làm “người đại diện” có thể bị phạt tù đến sáu tháng, phạt tiền tối đa 50.000 baht (khoảng 40 triệu đồng) hoặc cả hai.

Các công ty du lịch bị phát hiện lợi dụng khách du lịch trái phép có thể bị phạt từ 5.000 đến 50.000 baht (từ 4 - 40 triệu đồng), đồng thời có thể bị đình chỉ giấy phép hoạt động tối đa sáu tháng.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với du khách Trung Quốc nói riêng và du khách quốc tế nói chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn tour uy tín và có giấy phép hợp pháp khi đi du lịch Thái Lan.

Nguồn: Khaosod

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn