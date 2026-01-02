‘Hố tử thần’ sâu 3m xuất hiện trên quốc lộ tại Quảng Trị

"Hố tử thần" sâu đến 3m xuất hiện trên quốc lộ 9B đoạn qua xã Lệ Ninh, khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: THANH TỨ

Ngày 2-1, UBND xã Lệ Ninh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên quốc lộ 9B đoạn qua địa phương này vừa xuất hiện một "hố tử thần" rất nguy hiểm.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đơn vị quản lý đã cho đắp đá khắc phục tạm thời vị trí "hố tử thần" xuất hiện.

Theo thông tin ban đầu, "hố tử thần" nói trên được người dân thôn 2 Quyết Tiến, xã Lệ Ninh phát hiện vào sáng cùng ngày. Vị trí hố nằm tại Km26+950 trên quốc lộ 9B.

Hố có độ sâu khoảng 3m, miệng hố rộng khoảng 0,6m. Phía dưới miệng hố đất đá bị khoét sâu theo kiểu hàm ếch, rộng hơn miệng hố nhiều lần.

Xác định "hố tử thần" có thể có nguy cơ mở rộng và gây nguy hiểm, nên chính quyền địa phương đã liên lạc với đơn vị quản lý tổ chức lấp tạm thời.

Tuy nhiên người dân địa phương vẫn rất lo lắng, vì những biến động địa chất liên quan có thể kéo theo nhiều nguy cơ khác với những khu vực xung quanh.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác định.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ