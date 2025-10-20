Thủ tướng Anutin ra lệnh điều tra tin đồn 7 chính trị gia Thái Lan dính líu lừa đảo Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: AFP

Theo báo The Nation ngày 19-10, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh điều tra các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đang nắm danh sách bảy chính trị gia Thái Lan bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Ông Anutin cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và nhóm cố vấn của mình tiến hành xác minh, đồng thời kêu gọi công chúng không hoang mang.

"Nếu có danh tính cụ thể được công bố, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Bất kỳ ai vi phạm đều không có ngoại lệ", ông khẳng định.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng nói thêm rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 16-10, vấn đề này hoàn toàn không được đề cập. Ông Anutin cũng đặt nghi vấn về độ tin cậy của thông tin trên.

Ông lưu ý các thông tin trên mạng xã hội "cần được kiểm tra kỹ lưỡng" trước khi lan truyền. Nếu tin đồn đúng sự thật, ông sẽ thảo luận trực tiếp với phía Hàn Quốc tại Hội nghị cấp cao APEC diễn ra trong hai tuần tới, song song đó là tiến hành điều tra toàn diện và xử lý theo quy định pháp luật.

Ông xác nhận đã giao cho Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul phối hợp điều tra và kiểm chứng nguồn tin.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat bác bỏ các cáo buộc này, cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bangkok đã xác nhận thông tin trên sai sự thật.

Trong thông cáo chính thức, Đại sứ quán Hàn Quốc khẳng định "Chính phủ Hàn Quốc làm rõ rằng thông tin này không đúng sự thật" và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc lan truyền tin giả.

Thủ tướng Anutin cũng cho biết chính phủ đang tăng cường trấn áp tội phạm mạng và lừa đảo xuyên quốc gia.

Về nỗ lực chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, chỉ trong tuần đầu tiên sau khi chính phủ mới nhậm chức, cảnh sát đã bắt giữ 37 nghi phạm và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Một cuộc họp lớn sẽ được tổ chức vào ngày 20-10 nhằm củng cố hoạt động truy quét và phân công rõ nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan.

Về khả năng Thái Lan tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với doanh nghiệp Campuchia dính líu đến mạng lưới lừa đảo, ông Anutin nhấn mạnh đây là "vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu", cam kết Bangkok sẽ hợp tác toàn diện với các đối tác quốc tế để ngăn chặn loại tội phạm này.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn