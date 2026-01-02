Sơ suất chuyển nhầm 700 triệu đồng cho tài khoản lạ

Ngày 2-1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an xã Phát Diệm vừa phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ người đàn ông lấy lại tài sản sau khi chuyển nhầm 700 triệu đồng vào số tài khoản lạ.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Công an xã Phát Diệm, ông N.V.H. đã nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, ngày 31-12-2025, Công an xã Phát Diệm tiếp nhận tin trình báo của ông N.V.H. (SN 1984, ngụ xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về việc ông có đến Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Phát Diệm để thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người trong gia đình.

Do sơ suất, ông H. đã chuyển khoản nhầm số tiền 700 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng khác, không phải của người thân.

Nhận được tin báo, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Phát Diệm tổ chức xác minh thông tin và nhanh chóng xác định được số tài khoản ngân hàng mà ông Huy chuyển nhầm là của anh N.Đ.M. (ngụ phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Công an xã Phát Diệm đã chủ động liên hệ và phối hợp với Công an phường Bắc Giang và các đơn vị liên quan liên hệ với anh M. Thời điểm đó, anh M. cho biết cũng rất ngạc nhiên và băn khoăn không hiểu vì sao có số tiền 700 triệu không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của mình.

Được hướng dẫn, anh M. đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và chuyển trả lại số tiền 700 triệu đồng cho ông N.V.H..

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động