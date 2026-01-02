Bắt kẻ bị truy nã đặc biệt, từng trốn trại cùng Triệu Quân Sự

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng áp giải Nhâm Văn Tuấn về nơi giam giữ - Ảnh: Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng

Cụ thể, thực hiện công tác truy nã tội phạm, Cục Điều tra hình sự đã phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào và Bộ Công an Lào vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nhâm Văn Tuấn tại Lào.

Trước đó năm 2013, Nhâm Văn Tuấn bị Tòa án quân sự Quân khu 5 xử phạt 28 năm tù về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Tháng 11-2015, Nhâm Văn Tuấn cùng Triệu Quân Sự trốn trại.

Ngay sau đó, Triệu Quân Sự bị các cơ quan chức năng bắt giữ, còn Nhâm Văn Tuấn trốn sang nước ngoài.

Ngày 8-11-2015, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 đã ra quyết định truy nã đối với Nhâm Văn Tuấn về tội "trốn khỏi nơi giam".

Đối tượng Nhâm Văn Tuấn

Chiều 1-1, Cục Điều tra hình sự đã trực tiếp phối hợp với các lực lượng truy bắt và áp giải thành công Nhâm Văn Tuấn tại Lào.

Cùng với đó, phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tiếp nhận Tuấn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và giao Phòng Điều tra hình sự Quân khu 5 áp giải về Trại tạm giam quân sự Quân khu 5 nhằm tiến hành điều tra làm rõ hành vi "trốn khỏi nơi giam" để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ