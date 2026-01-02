Nam ca sĩ mất nhà, mất hết tiền bạc, đi lang thang ngoài đường: "Tôi đau đớn, không ăn được gì"

Mới đây, tại chương trình Jimmy TV, ca sĩ Mai Thanh Sơn đã chia sẻ về biến cố lớn khiến anh "mất tích" 3 năm trời và giờ mới quay trở lại với khán giả.

Anh nói: "Tôi vốn bị viêm amidan từ nhỏ, bị rất nặng đáng lẽ phải mổ lâu rồi nhưng nếu mổ thì phải mất thời gian dài không nói được hay hát được, ít nhất khoảng hai năm may ra hát được.

Mẹ tôi cũng bị bướu cổ. Nói chung gia đình tôi đều có vấn đề về cổ họng.

Trước dịch Covid tôi có mở một quán bar ở Houston. Tôi vừa mở xong thì dính Covid nên tôi gần như mất hết tiền bạc. Dịch đến tôi cũng ở nhà không đi hát và hết dịch thì tôi cũng mất luôn nhà, mất cả phòng thu âm. Nói chung là tôi không còn gì trong người.

Trong lúc như thế, bệnh của tôi trở nặng. Tôi không ăn uống được gì hết. Tôi không thể đi hát nổi vì bệnh nặng tới mức ngạt thở, đau đớn. Tôi phải quyết định mổ nhưng nguy cơ không thể hát được lại.

Tôi sợ điều đó xảy ra lắm. Đó cũng là lí do tôi không dám mổ. Tôi muốn được đi hát, mất đi giọng hát là điều vô cùng tồi tệ, giống như chết đi vậy.

Nhưng lúc đó tôi đã bị nặng lắm rồi, chỉ cần ho là khạc ra máu. Tôi gầy rạc đi vì không ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra, chỉ uống sữa và ngũ cốc.

Khi mất nhà, tôi cũng âm thầm lặng lẽ chịu đưng không nói cho ai biết. Không ai biết tôi bị như vậy. Tính tôi là thế, từ nhỏ đã tự kỷ. Không phải tôi không quan hệ với ai nhưng mỗi khi gặp chuyện tôi chọn cách thu mình lại để tự tìm cách giải quyết.

Tôi cứng đầu lắm, sợ phiền đến người khác. Dù tôi giúp đỡ người khác nhưng cũng không nghĩ người ta sẽ giúp đỡ lại mình.

Mọi người cứ năn nỉ tôi đi phẫu thuật nhưng tôi không chịu. Tôi đã mất tất cả tài sản rồi mà còn mất giọng hát nữa thì làm sao đi hát được. Tôi sống cùng gia đình nhưng muốn ai tham gia. Tôi chỉ biết cầu nguyện rất nhiều.

Tôi tìm đến cách ngồi thiền, nhịn ăn và ngồi cầu nguyện. Tới lúc đau quá chịu không nổi, cầu cho mình được chết đi. Tôi muốn buông xuôi tất cả và nghĩ mình sẽ chết rồi. Tôi cứ lang thang ngoài đường, không ở nhà. Có thời gian tôi còn không dùng điện thoại, không ai liên lạc được với tôi.

Tôi cứ đi ngoài đường, gặp gỡ nhiều người, trò chuyện với họ và dần lấy lại được tinh thần để trở lại với gia đình. Bây giờ tôi đã ổn và muốn được đi hát hơn bao giờ hết".

Mai Thanh Sơn đến với âm nhạc lúc còn là một cậu bé 6 tuổi, khi được gia đình cho đi học piano. Được vài năm thì anh theo gia đình sang Mỹ mang theo niềm đam mê âm nhạc trong mình. Tại Mỹ, anh tốt nghiệp đại học ngành điện tử và vẫn trau dồi kiến thức âm nhạc qua những lớp học thêm ở trường và chơi nhạc cho các nhà thờ. Với tài năng của mình, Mai Thanh Sơn nhanh chóng được biết đến như một nhạc sĩ hòa âm cho nhiều ca sĩ ở hải ngoại. Trong một cơ duyên gặp gỡ ca sĩ Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn được anh khuyến khích đi vào đường ca hát và thành công.

