Xảy ra nhiều vụ tấn công tại miền Nam Thái Lan

Ngày 16/10, ít nhất 14 người đã bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng, khi phiến quân kích nổ từ xa một thiết bị nổ tự chế (IED), được giấu trong bụi rậm bên cạnh một quán trà ở huyện Yee Ngor, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan.

Cảnh sát cho biết 3 sỹ quan và 3 dân thường đã có mặt tại quán trà vào thời điểm IED phát nổ, cách đồn cảnh sát Yee Ngor khoảng 200m.

Sức công phá của vụ nổ và mảnh bom cũng làm bị thương một số dân thường khác trên một chiếc xe bán tải đang đi ngang qua quán trà vào thời điểm đó. Tất cả những người bị thương, trong đó có một phụ nữ 79 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Sau vụ nổ, cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Một đội rà phá bom mìn tự chế đã có mặt để tìm kiếm thêm các thiết bị nổ có khả năng còn lưu lại xung quanh hiện trường.

Trước đó, tối 15/10, đụng độ đã xảy ra ở huyện Sai Buri, tỉnh Pattani cũng ở miền Nam Thái Lan làm một sỹ quan cảnh sát tuần tra biên giới thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra khi một đội cảnh sát tuần tra biên giới được điều động đến địa điểm được cho là nơi phiến quân ẩn náu. Khu vực này đã được phong tỏa, và các sỹ quan thuộc đơn vị xử lý vật liệu nổ đã được cử đến để tìm kiếm bất kỳ IED nào.

Trong quá trình cảnh sát thực hiện nhiệm vụ, một cuộc đụng độ đã nổ ra, khiến một sỹ quan và một phiến quân thiệt mạng.

Pattani, cùng với Yala và Narathiwat, là 3 tỉnh cực Nam Thái Lan thường xuyên bị phủ bóng bởi các vụ tấn công bằng súng và bom do phiến quân ly khai gây ra.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trong một cuộc thị sát gần đây rằng chính phủ sẽ phối hợp tất cả các cơ quan an ninh liên quan để giải quyết các vấn đề an ninh ở các tỉnh biên giới, nỗ lực mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho miền cực Nam nước này./.

Tác giả: Đỗ Sinh

Nguồn tin: vietnamplus.vn