Tạm giữ thanh niên 'thông chốt', hất văng thiếu tá cảnh sát giao thông ra đường

Nguyễn Anh Tuấn "thông chốt", tông vào cán bộ cảnh sát giao thông - Ảnh cắt từ clip

Ngày 1-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 31-12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ do thiếu tá Đỗ Văn Hùng làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và tuyến quốc lộ 2A theo kế hoạch để xử lý các hành vi vi phạm như sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện.

Đến khoảng 21h37 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Tuấn lái xe máy chở theo Dương Anh Phong (18 tuổi, ở xã Kim Anh, thành phố Hà Nội) đi trên đường Nguyễn Trãi nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, do lo sợ bị xử phạt, Nguyễn Anh Tuấn đã tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy, khiến thiếu tá Đỗ Văn Hùng bị hất văng ra đường và bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo tím than) thăm hỏi, động viên thiếu tá Đỗ Văn Hùng bị thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã kịp thời khống chế Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời đưa thiếu tá Đỗ Văn Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Sáng 1-1, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt thăm hỏi, động viên thiếu tá Đỗ Văn Hùng.

Tại bệnh viện, sau khi nghe báo cáo, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ những khó khăn mà thiếu tá Đỗ Văn Hùng đang gặp phải.

Đồng thời chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Anh Tuấn, cũng như vai trò, trách nhiệm của những người có liên quan (nếu có).

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ