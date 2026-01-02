Toyota Việt Nam lần đầu tiên có chủ tịch gốc Việt

Ngay đầu năm mới, Toyota Việt Nam đã có sự thay đổi trong dàn lãnh đạo cấp cao - Ảnh: THÙY TRAG

Kể từ tháng 1-2026, Toyota Việt Nam (TMV) chính thức bước vào giai đoạn điều hành mới khi đồng loạt thay đổi hai vị trí quyền lực nhất là chủ tịch và tổng giám đốc, với các nhân sự giàu kinh nghiệm đến từ những thị trường ô tô lớn như Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Hai lãnh đạo mới của Toyota Việt Nam

Theo thông báo từ TMV, ông Tiền Quốc Hào được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch. Ông Osamu Hirata đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc. Việc chuyển giao lãnh đạo diễn ra sau khi ông Nakano Keita hoàn thành nhiệm kỳ ba năm tại Việt Nam, kéo dài từ tháng 2-2023 đến hết tháng 12-2025.

Ông Tiền Quốc Hào sẽ là người gốc Việt đầu tiên giữ chức Chủ tịch của Toyota Việt Nam - Ảnh: TMV

Trước khi nhận nhiệm vụ tại TMV, ông Tiền Quốc Hào giữ nhiều trọng trách quan trọng tại Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), bao gồm Phó tổng giám đốc khu vực châu Á và Chủ tịch Toyota châu Á đặt trụ sở tại Singapore.

Theo thông tin công bố, ông Tiền Quốc Hào sinh ra tại TP.HCM, gia nhập Toyota Canada từ năm 1999 và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị của hai thương hiệu Toyota và Lexus tại nhiều thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Á.

Về học vấn, tân chủ tịch Toyota Việt Nam sở hữu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Canada, cùng nền tảng chuyên môn về kỹ thuật điện.

Song hành cùng ông Tiền Quốc Hào trong bộ máy điều hành mới là Tổng giám đốc Osamu Hirata, lãnh đạo đã gắn bó với Toyota hơn 30 năm. Gia nhập tập đoàn từ năm 1995, ông Hirata có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định chiến lược toàn cầu.

Ông Osamu Hirata sẽ là tân Tổng giám đốc Toyota Việt Nam - Ảnh: TMV

Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng của cả Toyota và Lexus tại thị trường Bắc Mỹ đến năm 2023. Trước khi về Việt Nam, ông giữ chức trưởng ban hoạt động bán hàng và hoạch định của TMC tại Nhật Bản trong năm 2024.

Kinh nghiệm điều hành tại Bắc Mỹ và Singapore được kỳ vọng sẽ giúp ông nhanh chóng thích ứng với những biến động của thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ hiện nay.

Toyota tái định hướng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Việc bổ nhiệm đồng thời hai lãnh đạo cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm điều hành tại các thị trường ô tô phát triển được xem là bước đi chiến lược của Toyota trong nỗ lực giữ vững thị phần và tái định hướng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Toyota Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn nhiều biến động về doanh số. Theo số liệu tổng hợp, trong năm 2024, hãng bán ra 63.240 xe (bao gồm cả Lexus), tiếp tục nằm trong nhóm các thương hiệu dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam.

Tuy nhiên so với năm 2022 - thời điểm Toyota đạt mức doanh số kỷ lục hơn 92.000 xe, có thể thấy giai đoạn 2023 - 2025 là quãng thời gian hãng chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đồng thời phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng của khách hàng trong nước, đặc biệt trước sự trỗi dậy của xe điện, hybrid và các thương hiệu mới.

Trong bối cảnh đó, việc đưa các lãnh đạo từng điều hành tại những thị trường lớn như Bắc Mỹ và Trung Quốc về Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp Toyota ổn định lại hệ thống, điều chỉnh chiến lược sản phẩm - bán hàng, đồng thời tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ