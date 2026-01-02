Làm rõ vụ thiếu niên mới 12 tuổi trộm cắp hơn 30 triệu đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cẩm Lạc vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản do 1 thiếu niên gây ra trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 9h30' ngày 29/12/2025, Công an xã Cẩm Lạc nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị L (SN 1990), trú tại xóm 7, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình bày, ngày 16/12/2025, sau khi nhận tiền bán gà từ nhiều người, chị L để tổng số tiền 63 triệu đồng trong tủ nhựa đặt tại phòng ngủ và khóa lại.

Đến chiều ngày 28/12/2025, khi mở tủ để lấy tiền cho em gái mượn đi sinh, chị phát hiện bị kẻ gian lấy trộm một cọc tiền trị giá 33 triệu đồng.

Công an xã Cẩm Lạc làm việc với thiếu niên và người đại diện theo pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cẩm Lạc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Đến ngày 31/12/2025, Công an xã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là một thiếu niên sinh năm 2013, trú tại xóm 7, xã Cẩm Lạc.

Bước đầu, thiếu niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Cẩm Lạc đang lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn