Tài xế cẩn thận ngó trước nhìn sau để đánh lái ô tô, kết quả khiến dân tình chán không buồn nói

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, tài xế muốn điều khiển xe 4 chỗ của mình đậu ở ven đường rời đi nên cẩn thận xuống xe quan sát, ngó trước nhìn sau.

Cứ ngỡ rằng, nam tài xế sẽ đánh lái chuẩn xác nhưng kết quả lại khiến nhiều người bất ngờ. Ngay khi vừa đạp chân ga, chiếc ô tô đã đâm sầm vào một ô tô khác cũng đang đậu bên đường.

Sau cú đâm này, tài xế càng hoảng loạn hơn, tìm cách để lùi ô tô về vị trí ban đầu nhưng loay hoay mãi vẫn không được. Tiếp đó, một tài xế khác đã chạy đến hỗ trợ nam tài xế này. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Tình huống giao thông này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước màn lái xe "non tay" và nguy hiểm của tài xế này.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn