Con dâu thông báo mang thai, phản ứng của mẹ chồng khiến dân tình vui lây

Theo đoạn clip ghi lại, con trai và con dâu sau khi sử dụng que thử thai và phát hiện 2 vạch liền mang xuống nhà bếp khoe với người mẹ U70.

"2 vạch rồi", người con trai nói. Người mẹ tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi lại "Thật á?".

Khi nhận được tín hiệu gật đầu đồng tình từ phía con trai, người mẹ liền bật cười tươi tắn, rồi ôm chầm lấy con dâu, miệng liên tục nói: "Ôi trời ơi, mừng quá".

(Nguồn video: Tiktok Nguyen Luong Chi)

Tiếp đó, người mẹ còn nhảy bổng lên đầy vui mừng, bà chạy quanh nhà bếp, sân vườn, liên tục chắp tay và cảm ơn tổ tiên, trời phật đã ban tặng cho gia đình một "thiên thần nhỏ", giúp bà lên chức bà nội mà bấy lâu bà mong ngóng.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy cũng vui lây trước phản ứng của người phụ nữ.

Nhiều dân mạng cũng cho rằng, cô con dâu đã chọn cho mình được người mẹ chồng tuyệt vời. Trong thời gian thai kỳ sắp tới, cô con dâu nhất định sẽ được mẹ chồng yêu thương hết mực.

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, đây cũng là ước ao của nhiều nàng dâu, sau khi kết hôn, ai cũng mong muốn gặp được người mẹ chồng vui tính, tâm lý thế này.

"Nửa đêm cười quá trời, bà nội dễ thương quá, chắc bà mong ngày này lâu lắm rồi"

"Clip bình thường ghê, thế mà mình khóc. Ngày mình có bầu, mẹ chồng mình ốm sắp mất, bà nói không rõ câu từ nhưng mắt bà rơm rớm, tay để lên bụng mình"

"Mẹ ruột mình nghe tin chị dâu mình có bầu cũng nhảy tê tê chạy lại hôn chị. Hằng ngày mẹ cứ bảo: "Trông cho nó nói thích ăn cái gì để mẹ mua cho ăn"

"Tui xem video mà khóc luôn ấy. Tui cũng có em bé được hơn tháng rồi, nhưng vợ chồng tui chưa báo với bố mẹ. Không biết bố mẹ tui sẽ phản ứng ra sao đây?", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn