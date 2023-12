Clip: 1 ngõ nhỏ 3 đám cưới san sát nhau, dân tình hết sức đồng cảm thay cho hàng xóm

Đám cưới là dịp trọng đại, luôn được các gia đình chuẩn bị chỉn chu trong từng khâu. Trong đó không thể thiếu khâu xem "ngày lành tháng tốt". Thế nhưng, cũng chính vì khâu này mà nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" đã xảy ra. Đoạn clip đang được cư dân mạng chuyền tay nhau mới đây là một điển hình!

(Video: 1 con ngõ nhỏ có 3 đám cưới san sát nhau)

Theo đó, trong một con ngõ nhỏ xíu chỉ đủ để một chiếc xe máy qua lại, một người dân đã chứng kiến 3 đám cưới diễn ra cùng lúc. Đáng nói, 3 gia đình này ở cạnh nhau, nên cứ vài bước chân lại có một hôn lễ đang diễn ra.

Không những vậy, từ việc rước dâu đến việc làm lễ thành hôn đều chung 1 giờ... nên cả 3 MC ở 3 đám cưới, mạnh ai người ấy... dẫn chương trình. Chính điều này đã khiến khung cảnh tại con ngõ này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng tỏ ra khá đồng cảm với hàng xóm của 3 gia đình đang tổ chức hôn lễ này, bởi lẽ, ngoài được thưởng thức âm thanh lộn xộn của 3 đám cưới thì hàng xóm cũng tốn phong bì kha khá nếu được cả 3 gia đình mời đến dự tiệc.

"Hàng xóm đi đám cưới như chạy show luôn"

"Cuối năm lúc nào cũng nhiều đám tiệc, đi làm riết nghèo vì đi đám cưới"

"Hàng xóm mừng rớt nước mắt là có thật"

"Khả năng 3 gia đình xem ngày cùng một thầy nên con ngõ nhỏ mới nhộn nhịp như vậy đúng không?", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn