Tai nạn kinh hoàng: Ô tô đâm thẳng vào tiệm cắt tóc, hai người bị thương

Ô tô đâm thẳng vào tiệm cắt tóc ở Peru.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, chiếc xe ô tô trong lúc đang cố gắng đỗ bên ngoài để đón một thành viên gia đình đã bất ngờ mất lái, lao lên lề đường rồi đâm thẳng vào cửa kính của tiệm cắt tóc ở thủ đô Lima, Peru vào ngày 6/9 (giờ địa phương). Cú va chạm mạnh khiến vách ngăn kính vỡ nát và nhiều đồ đạc bên trong cửa hàng bị hư hỏng nặng.

Thợ cắt tóc Moises Calero, người có mặt trong vụ việc, cho biết: "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi đang phục vụ khách hàng và sắp hoàn thành công việc. Tôi quay lưng lại, và thấy chiếc xe đâm vào tôi. Tất cả chỉ trong một giây. Tôi bị một vết xước nhỏ ở chân do va chạm với xe".

Ô tô đâm thẳng vào tiệm cắt tóc, gây ra cảnh tượng hỗn loạn

Hai người bị thương trong vụ việc và đã nhanh chóng được sơ cứu. Rất may, không có ai bị thương nghiêm trọng.

Đoạn video từ camera an ninh cho thấy khoảnh khắc chiếc ô tô lao vào khiến khách hàng và nhân viên sững sờ, nhiều người hoảng hốt tìm cách lùi ra xa.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tại Lima điều tra để xác định nguyên nhân chính xác, cũng như xem xét trách nhiệm của tài xế.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo Reuters)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn