Chồng cầm dao đâm vợ nguy kịch vì mâu thuẫn trên đường

Sáng ngày 23/12/2025, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, khiến một người phụ nữ nguy kịch tại chỗ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khu vực, trước thời điểm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng được ghi nhận có xảy ra tranh cãi nhẹ ngay trên đường. Sau đó, người chồng bất ngờ lao vào tấn công vợ bằng hung khí, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ, dù được người dân và lực lượng y tế nhanh chóng hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu giữ hung khí và lấy lời khai các nhân chứng liên quan. Khu vực xảy ra vụ việc được căng dây bảo vệ, phục vụ công tác điều tra.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân tử vong do mất máu nghiêm trọng.

Qua xác minh, nghi phạm là Nguyễn Xuân Thường, là chồng của nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị của Công an Đà Nẵng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, truy xét đối tượng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc, cũng như diễn biến mâu thuẫn dẫn đến hành vi đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

