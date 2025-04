Video 2 cô gái đổ đèo ở Tam Đảo đâm thẳng vào hộ lan

Theo thông tin từ lãnh đạo thị trấn Tam Đảo (Tỉnh Vĩnh Phúc), hai người phụ nữ (quê Thái Nguyên) điều khiển xe máy trong lúc đổ đèo Tam Đảo đã di chuyển với tốc độ cao đâm vào hộ lan. Hậu quả, 2 người phụ nữ văng ra khỏi xe và bị thương.

Your browser does not support the video tag.

"Ngay sau khi gặp nạn, lực lượng chức năng đưa 2 người này vào Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, người cầm lái bị xây xát ngoài da còn người ngồi sau có khâu 2 mũi ở chân", lãnh đạo thị trấn Tam Đảo thông tin.

Lực lượng chức năng của thị trấn Tam Đảo khuyến cáo, cuối tuần là thời điểm du khách lên khu du lịch Tam Đảo nghỉ dưỡng, vui chơi rất đông, tuy nhiên, việc tham gia giao thông mọi người cần tập trung cao độ dù là di chuyển bằng ô tô hay xe máy. Đặc biệt là với phụ nữ, những người thiếu kinh nghiệm cần di chuyển thận trọng, đảm bảo an toàn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV