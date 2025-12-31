Bắt được 'quái vật' khổng lồ, bé trai gây sốc khi vác đi khắp làng

Your browser does not support the video tag.

Đầu tháng 12, kênh truyền hình Yukipa TV Ecuador phát sóng một clip ghi lại cảnh một cậu bé khoảng 5 tuổi đang đi trên đường làng. Nhưng điều khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn chính là thứ cậu bé đang vác trên vai, một con quái vật khổng lồ, to gần bằng một nửa người cậu bé.

Có thể thấy, cậu bé đang vác một con cá trên vai, trong khi dân làng dừng lại xem với vẻ kinh ngạc. Một số người nhìn với sự tò mò, nhưng nhiều người lại bày tỏ sự sợ hãi vì vẻ ngoài kỳ lạ và đáng sợ của nó.

Con "quái vật" khổng lồ được xác định là cá lau kiếng.

"Quái vật" này có thân hình đồ sộ, lớp da thô ráp, cứng cáp như thể đang mặc áo giáp và cái đầu phẳng, rộng, to lớn, khác hẳn với những loài cá thông thường mà người dân địa phương từng gặp. Điều này đã dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau trên mạng, một số cho rằng đó là một sinh vật cổ đại, một loài động vật đột biến, hoặc một loài bí ẩn có thể nguy hiểm nếu nó tiến đến khu vực đông dân cư.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, các chuyên gia đã tiết lộ sự thật, khiến nhiều người ngạc nhiên, "sinh vật kỳ lạ" này chính là "cá lau kiếng" (Sucker Fish), hay còn được người Thái quen gọi là cá dọn bể.

Loài cá này (tên khoa học thuộc họ Loricariidae) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, bao gồm cả Ecuador. Điểm đặc biệt của chúng là lớp vảy cứng như áo giáp và cái miệng dùng để hút bám vào bề mặt. Mặc dù chúng ta đã quen với hình ảnh những con cá lau kiếng nhỏ bé trong bể cá, làm nhiệm vụ dọn dẹp rêu tảo, nhưng ở môi trường tự nhiên, chúng có thể phát triển đến kích thước khổng lồ như chúng ta thấy trong clip. Kích thước này đủ lớn để khiến những người lần đầu nhìn thấy có thể hiểu lầm là quái vật.

Sự tương phản giữa một đứa trẻ nhỏ và một con cá khổng lồ đáng sợ trên vai là điều khiến đoạn clip này trở nên viral. Mặc dù nó không phải là một con vật huyền bí, nhưng kích thước của nó đủ để khiến bất kỳ ai đi ngang qua phải giật mình kinh ngạc.

Tác giả: Phương Linh(t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn