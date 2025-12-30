3 vòi rồng xuất hiện cùng lúc trên biển khiến người dân sốc nặng

Your browser does not support the video tag.

Một người dân địa phương ở Mazarron đã ghi lại được khoảnh khắc thót tim khi 3 vòi rồng hình thành dọc theo bờ biển Tây Ban Nha.

Đoạn clip ghi lại cho thấy 3 cơn lốc xoáy riêng biệt xuất hiện trên biển trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống.

Có thể nghe thấy người dân địa phương quay clip đang nói lớn để át đi tiếng mưa lớn như trút nước vào hôm 29/12.

"Nó đang cuốn trôi cả cầu tàu! Thật điên rồ", người này nói.

"Nó đang tiến về phía này!", anh ấy nói thêm.

Có thể nhìn thấy những tia sét đánh trong lúc clip được ghi lại.

Một người dân đã quay lại được đoạn clip từ ban công nhà mình. Nguồn: iban_moreno / X

Một người đàn ông khác đã quay được cảnh một trong những vòi rồng ở cự ly gần hơn và đoạn clip đó suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của anh ta.

Hãng truyền thông địa phương LaSexta đã phỏng vấn người dân địa phương, những người mô tả các cơn giông như "ngày tận thế".

"Chúng hoàn toàn có thể nhìn thấy từ khoảng cách 4 hoặc 5km. Lúc đó có một tiếng nổ lớn, như thể ngày tận thế và hai giây sau các vật thể bay vèo qua đầu chúng tôi", một người cho biết.

Ban đầu chỉ là một vòi rồng nhỏ, nhưng nó nhanh chóng biến thành 3 vòi rồng lớn tàn phá khủng khiếp, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng.

Các bậc thềm của quán bar ven biển đã bị phá hủy, cùng với những chiếc thuyền neo đậu trong cảng trước đó cũng bị hư hại nặng.

Ông Fernando Lopez Miras, Chủ tịch vùng Murcia, đã đến thăm khu vực này vào ngày 29/12.

"Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra khu vực cảng cá và bến du thuyền, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Trông giống như cảnh trong phim vậy", ông nói.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn