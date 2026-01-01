Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân tử vong

Your browser does not support the video tag.

Raphael Canuto Costa, 21 tuổi và người bạn Joyce Corrêa da Silva, 19 tuổi, đã tử vong sau khi bị một chiếc xe ô tô đuổi theo và tông trúng ở phía nam São Paulo, Brazil. Người lái xe, Geovanna Proque da Silva, bạn gái của Raphael, đã bị bắt vì tội giết người nghiêm trọng.

Trước khi tai nạn xảy ra, Geovanna đã gửi những tin nhắn ghen tuông cho Raphael trong một buổi tiệc nướng tại nhà cô. Một trong những tin nhắn đó có nội dung: "Hoặc anh tự giải quyết, hoặc tôi sẽ tự làm", được cho là nguyên nhân dẫn đến cuộc rượt đuổi kết thúc bằng bi kịch.

Chiếc xe máy văng ra xa sau va chạm.

Raphael rời đi trên chiếc xe máy của anh cùng với Joyce. Geovanna và mẹ kế của cô ta đã đuổi theo họ bằng ô tô. Khi đi được khoảng 500 mét, chiếc ô tô đã đâm vào xe máy từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng ra xa. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Các nhân chứng khẳng định rằng sự ghen tuông của Geovanna là vô căn cứ, vì cô là bạn thời thơ ấu của nạn nhân.

Cảnh sát dân sự đang phân tích các tin nhắn và động cơ gây án. Sau vụ tai nạn, Geovanna đã đến một nhà hàng và đưa ra những lời bình luận về vụ việc với một người bạn của nạn nhân.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn