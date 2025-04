Kinh hoàng clip 2 cô gái đổ đèo ở Tam Đảo đâm thẳng vào hộ lan can đường, dân mạng chỉ ra lỗi sai chí mạng

Chiều ngày 20/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Trong clip, hai cô gái điều khiển xe máy tay ga di chuyển xuống dốc. Khi qua một khúc cua, do không kiểm soát được tốc độ, chiếc xe máy đâm thẳng vào hộ lan bên đường khiến cả hai nạn nhân văng ra khỏi xe.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều mảnh vỡ của xe văng khắp nơi.

Your browser does not support the video tag.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, xót xa cho tình trạng sức khỏe của hai cô gái. Nhiều bình luận cũng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của việc lái xe tay ga trên các đoạn đường đèo dốc, đặc biệt với những ai chưa có kinh nghiệm.

Tài khoản D.P cho rằng việc thiếu kỹ năng điều khiển xe, cộng với tâm lý chủ quan, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. "Xe ga xuống dốc là cực kỳ nguy hiểm nếu không biết cách rà phanh và giữ tốc độ. Nếu không quen đường và tay lái yếu thì vẫn nên đi xe số sẽ an toàn hơn".

Tài khoản K.P đã từng di chuyển nhiều lần ở cung đường Tam Đảo nhấn mạnh: "Tam Đảo có nhiều khúc cua tử thần, đường nhỏ và trơn, không phải ai cũng đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống bất ngờ."

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Vietnamnet, ông Nguyễn Duy Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về đoạn clip trên, chính quyền và công an thị trấn đã vào cuộc xác minh vụ việc, để nắm thông tin về tình hình sức khoẻ 2 người đi xe máy.

Ông Dũng thông tin, sau khi xác minh, vị trí xảy ra vụ tai nạn trên thuộc xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo), 2 cô gái quê ở tỉnh Thái Nguyên sau cú tông vào lan can bị thương. Theo ông Dũng, sau khi bị thương, 2 người vào Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, người cầm lái bị xây xát ngoài da còn người ngồi sau có khâu 2 mũi ở chân.

Điều đáng nói là đèo Tam Đảo vốn nổi tiếng với những khúc cua gấp, độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế — nơi từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông trước đây. Dù đã có nhiều cảnh báo được đưa ra, nhưng tình trạng người dân và du khách bất chấp nguy hiểm, phóng nhanh hoặc sử dụng phương tiện không phù hợp khi đổ đèo vẫn tiếp diễn.

Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng lái xe đổ đèo an toàn, và hạn chế sử dụng xe tay ga trong những đoạn đường đèo nguy hiểm như Tam Đảo để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn