Subaru giảm giá dòng xe Outback lên đến 440 triệu đồng

Mới đây, Subaru Việt Nam đã tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hàng loạt mẫu xe của mình, nổi bật nhất là mẫu Subaru Outback với giá trị khuyến mãi lên tới 440 triệu đồng. Theo đó Outback được định vị là mẫu SUV cao cấp nhất của Subaru, Outback sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn và trang bị tiên tiến hàng đầu như: Hệ thống giám sát người lái, Hiển thị cảnh báo EyeSight trên kính lái, Phanh tự động khi lùi, Màn hình thông tin giải trí 11.6 inch, Nội thất bọc da Nappa sang trọng, Hệ thống loa Harman Kardon cao cấp…

Đồng thời, Outback cũng là đại diện cho những giá trị đặc trưng nhất của thương hiệu (Subaru DNA) về sự an toàn xuất sắc và khả năng vận hành vượt trội luôn được nhà sản xuất Nhật Bản đảm bảo thông qua bộ bốn Công nghệ Cốt lõi tiên tiến, gồm: hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru – SGP; Hệ Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng – SAWD; Động Cơ Boxer; EyeSight – Công nghệ Hỗ Trợ Người Lái Tiên Tiến.

Subaru Outback là mẫu xe luôn nhận được những giải thưởng danh giá, những chứng nhận an toàn cao nhất từ các tổ chức đánh giá an toàn độc lập trên toàn cầu trong nhiều năm liền. Năm 2023, Outback thế hệ 6 tiếp tục đạt được chứng nhận Top Safety Pick+ 2023 từ Viện Nghiên Cứu An Toàn Giao Thông Quốc Gia Mỹ (IIHS).

Trong tháng 11 này, các đại lý ủy quyền của Subaru Việt Nam trên toàn quốc lần đầu tiên tổ chức sự kiện Trưng Bày và Giới Thiệu Subaru Outback đồng loạt vào ngày 18/11. Sự kiện là cơ hội hấp dẫn để khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm mẫu xe Subaru hàng đầu và nhận ngay những quà tặng đặc biệt chỉ có trong Chương trình!

Khi mua và sở hữu xe Subaru Outback, ngoài việc tận hưởng trọn vẹn những tính năng độc đáo và hiện đại nhất trên xe, khách hàng cũng sẽ được hưởng chính sách siêu ưu đãi đầy hấp dẫn với tổng giá trị đến 440 triệu đồng gồm: 3 năm chi phí lãi suất vay 0%; 4 năm không chi phí bảo hiểm vật chất; 5 năm bảo hành không giới hạn số km và nhiều quà tặng tiền mặt.

Chương trình khuyến mãi chi tiết các mẫu xe Subaru Outback, WRX Wagon và BRZ chi tiết như sau:

Tác giả: Ngọc Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn