Rao chiếc Mercedes-Benz này chỉ hơn 200 triệu, người bán khẳng định: Xe 'không có gì để chê, zin cả xe'

Một chiếc Mercedes-Benz C 250 CGI đời 2011 đang được rao trên thị trường xe cũ với odo 150.000km. Chiếc xe trong bài viết thuộc phiên bản nâng cấp 2012 ra mắt năm 2011. Thiết kế ngoại thất khác biệt đôi chút so với phiên bản trước đó giúp mẫu xe này trông thể thao và ấn tượng hơn.

Mức giá sang tay là 279 triệu đồng. Vào thời điểm mua mới, chiếc Mercedes-Benz C 250 CGI có mức giá là 1,409 tỷ đồng khi mua mới (chưa bao gồm chi phí ra biển số).

Mức giá bán lại nêu trên của C 250 rẻ hơn cả Kia Morning mới hiện nay (349 triệu cho bản MT). Đi kèm với đó là những ưu điểm như động cơ mạnh mẽ hơn, không gian rộng rãi, khung vỏ dày dặn, vận hành đầm chắc đúng chất Đức.

Về phần ngoại thất sau 14 năm, cảm quan ở mức ổn khi lớp sơn đen bóng còn bóng bẩy, các chi tiết chóa đèn vẫn trong, chưa có dấu hiệu ố mờ. Các trang bị của xe vẫn được giữ nguyên bản ngoài trừ bộ lốp Michelin mới thay. Người bán khẳng định thêm rằng xe "không còn gì để chê, keo chỉ cột keo zin cả xe".

Khoang nội thất của Mercedes-Benz C 250 dường như chủ nhân giữ gìn tương đối cẩn thận. Những chi tiết da ghế vẫn căng, ít vết nhăn và nhiều chi tiết ốp gỗ vẫn cho cảm quan tốt về mặt chất lượng. Dù vậy, những phím bấm trên cửa bên lái cũng đã cho thấy dấu hiệu bị bong tróc mất biểu tượng.

Ở thế hệ này, Mercedes-Benz C-Class vẫn sở hữu cần số đặt tại bệ trung tâm và cụm COMAND cỡ nhỏ. Điểm trừ đó là màn hình trung tâm khá hạn chế về tính năng giải trí so với thời điểm hiện nay. Hàng ghế sau có rèm che nắng chỉnh điện ở phía sau nhưng rèm hai bên cửa vẫn chỉ chỉnh tay.

Mercedes-Benz C 250 CGI 2011 được trang bị động cơ phun nhiên liệu trực tiếp CGI, 4 xy-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 7G-TRONIC PLUS. Công nghệ CGI là phun xăng trực tiếp vào buồng đốt giúp làm giảm nhiệt độ của xi-lanh, giảm hiện tượng tự kích nổ đồng thời tăng tỉ số nén. Nhờ vậy quá trình đốt được diễn ra hiệu quả hơn.

Tại thời điểm ra mắt lần đầu vào năm 2009, Mercedes-Benz C 250 CGI là mẫu xe lắp ráp đầu tiên trong nước đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 của châu Âu.

Ảnh: Hải Đăng

Tác giả: Hoàng Dũng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn