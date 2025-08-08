Khách hàng Lào Cai mua MPV điện Limo Green: “Tiết kiệm, chạy đèo vẫn bốc, tiềm năng trở thành MPV quốc dân”

Không những được nhận xe sớm hơn dự kiến ban đầu, Limo Green còn khiến anh vô cùng hài lòng bởi sự chắc chắn, khoang nội thất rộng rãi và trải nghiệm lái hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc.

Sáng ngày 5/8, anh Phạm Thế Văn đưa cả nhà gồm 5 người đi từ Lào Cai xuống Hà Nội để tham dự đợt giao mẫu xe MPV điện Limo Green đầu tiên tại Việt Nam. Nhận xe xong, anh Văn cầm lái đưa cả gia đình về Lào Cai trên chiếc xe mới.

Gia đình anh Phạm Thế Văn nhận xe tại sự kiện.

"Nếu không hiểu về xe điện, tôi sẽ không bỏ ra hơn 700 triệu đồng để mua khi chưa từng lái thử", anh Văn mở đầu câu chuyện của mình về hành trình đặt cọc mua VinFast Limo Green. Là người đã sử dụng xe điện của VinFast suốt hai năm nay, anh Văn hoàn toàn tự tin vào lựa chọn của mình.

Anh cho biết đã đặt xe từ tháng 3, ngay thời điểm hãng vừa mở bán. Anh được báo sẽ nhận xe vào tháng 9. Nhưng đến đầu tháng 8, khi nhận được thông báo giao xe sớm, anh rất bất ngờ và hào hứng. "Tôi háo hức đến mức đưa cả mẹ, vợ, con gái và chị gái từ Lào Cai xuống Hà Nội hơn 300 km để nhận xe. Cả gia đình đều rất vui mừng", anh Văn chia sẻ. Với anh Văn, Limo Green là một chiếc xe điện 7 chỗ phù hợp cho cả gia đình, bởi nhà anh có 6 người.

Anh Văn đánh giá cao thiết kế ngoại, nội thất của Limo Green.

Về ngoại hình, anh đánh giá thiết kế xe trung tính, hợp gu người Việt. Anh cũng đặc biệt nhấn mạnh độ chắc chắn của khung gầm và khung xe sau khi được "sờ tận tay" chiếc xe của mình. Còn về không gian bên trong, anh cho biết khoang nội thất rộng rãi, nhiều hộc để đồ và đặc biệt đóng cửa lại là yên tĩnh tuyệt đối. "Không một tiếng động cơ, không ồn ào, không mùi xăng dầu, điều mà những ai từng lái xe xăng sẽ rất thấm", vị khách hàng tấm tắc.

Khi được hỏi về cảm giác lái, anh chia sẻ thẳng thắn là "hơn hẳn xe xăng". Xe bốc, tăng tốc nhanh, xử lý tình huống chuẩn. Vô lăng nhẹ nhưng chính xác, đi đường dài hay vào cua đều chắc tay, không bồng bềnh.

Limo Green được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại.

Ngoài ra, anh đặc biệt hài lòng với hệ thống an toàn trên xe. Theo anh, trang bị an toàn trên xe VinFast luôn rất đầy đủ. Như Limo Green được trang bị phanh ABS, cân bằng điện tử ECS, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA… Đặc biệt, anh đánh giá phanh tái sinh hiệu quả, xe bám đường tốt, đặc biệt là khi đi đèo dốc Lào Cai.

Ngoài ưu điểm của bản thân chiếc xe, khả năng tiết kiệm chi phí nhiên liệu là một trong những yếu tố lớn nhất khiến anh Văn gắn bó với xe điện suốt hai năm và tiếp tục đầu tư cho Limo Green.

Anh từng sử dụng xe xăng 7 chỗ Toyota Innova để đi lại, phục vụ gia đình lẫn công việc. Sau khi đổi sang xe điện, anh cảm nhận rõ sự chênh lệch.

"Trước đây đổ xăng một tháng vài triệu đồng, giờ sạc miễn phí, chạy êm hơn, khỏe hơn", vị chủ xe nhận định. Hiện tại, tất cả chủ xe ô tô điện VinFast được miễn phí sạc tại hạ tầng trạm công cộng của V-Green tới hết tháng 6/2027.

Về mối lo phổ biến của người dùng với xe điện như thời gian sạc hay độ phổ biến trạm sạc, anh Văn chia sẻ thẳng thắn, đã đi rồi thì "nghiện" vì không phải lo lắng gì. Theo anh, trạm sạc giờ đã phủ khắp mọi nơi, ở đâu cũng có, nên anh hoàn toàn không thấy băn khoăn gì.

Tổng kết các ưu điểm của Limo Green, anh Văn cho rằng đây là mẫu xe mà nhiều người đã chờ đợi từ lâu. "Limo Green đúng là mẫu xe ‘điền vào chỗ trống’ mà thị trường thiếu bấy lâu nay. Xe MPV điện này phù hợp cho cả gia đình và dịch vụ", anh Văn nhận định.

Hiện tại, người dùng mua Limo Green được giảm 4% theo chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh" lần 3, ưu đãi 15 triệu đồng khi đổi từ xe xăng, tặng thêm 7,5 triệu đồng nếu đăng ký xe ở Hà Nội và TP.HCM.

