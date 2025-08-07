'Giang hồ mạng' xứ tỷ dân dàn hơn 20 xe sang chặn kín cao tốc chỉ để... quay 'tóp tóp'

Mạng xã hội Ấn Độ mới đây xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn xe gồm khoảng 22 chiếc, trong đó có nhiều mẫu xe sang như Mercedes-Benz SLC mui trần, Aston Martin và loạt SUV phổ biến như Toyota Fortuner, Mahindra Thar, dàn hàng ngang chặn một đoạn của cao tốc Dwarka tại khu vực Gurugram, bang Haryana.

Nhiều xe sang dàn hàng chặn kín cao tốc. Ảnh: Cartoq

Nhóm người trong clip được cho là các "influencer" mạng xã hội. Họ đứng trên xe, mở mui, leo lên cửa sổ trời, quay clip dạng "reel" để đăng TikTok hoặc Instagram. Một số xe còn bật còi độ, gây tiếng ồn lớn. Giao thông bị gián đoạn trong hơn 7 phút, ảnh hưởng đến nhiều người dân trong khu vực.

Sự việc xảy ra gần khu dân cư Shobha City và Experion Heartsong, gây bức xúc lớn. Người dân địa phương ghi lại video và đăng lên mạng xã hội kèm lời chỉ trích gay gắt.

Trên nền tảng X (Twitter), một tài khoản phản ánh: "22 chiếc xe chặn đường cao tốc để quay tiktok. Còi hú inh ỏi, người đứng trên xe cười nói, thản nhiên như thể đang trong phim trường. Nhưng đây là đường công cộng. Rất may cảnh sát đã vào cuộc và sẽ tịch thu toàn bộ xe, bao gồm cả chiếc Aston Martin trị giá hơn 4 crore (khoảng 12 tỷ đồng - PV)."

Cảnh sát đã vào cuộc để giải quyết sự việc. Ảnh: Cartoq

Đại diện cảnh sát Gurugram xác nhận vụ việc, cho biết đã nhận được phản ánh từ người dân và đang xử lý theo đúng quy trình. Những người liên quan sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị tịch thu phương tiện.

Đây không phải lần đầu các influencer, KOL gây náo loạn giao thông tại Ấn Độ vì quay clip mạng xã hội. Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra ở Bilaspur, Golf Course Road (Gurgaon) hay các tuyến đường nội đô khác, buộc cảnh sát địa phương phải lập hồ sơ xử lý theo luật giao thông.

Hải idol dừng xe giữa đường để làm content. Ảnh: Facebook

Tại Việt Nam cũng có trường hợp tương tự với trường hợp của Phạm Đức Hải (thường gọi là Hải Idol). Ngày 21/4/2024, Phạm Đức Hải cùng nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi dùng 4 xe sang dừng, đỗ xe giữa đường tại Km1+500 đường trục Bắc - Nam, thuộc địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để dàn cảnh chụp ảnh, sau đó di chuyển trên đường thì Trường phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội để câu like, câu view, tăng tương tác.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn