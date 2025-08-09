Biển số 88A-888.88 trúng đấu giá gần 15 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Biển số siêu đẹp 88A-888.88 từng được chốt ở mức hơn 21 tỷ đồng sau phiên đấu giá tháng 5 nhưng người trúng đã bỏ cọc và được đưa ra đấu giá lại lần thứ hai.

Vẫn như ở phiên đấu lần đầu, ngay từ những phút mở màn, sức hút của biển số ngũ quý 8 đã đẩy mức giá khởi điểm nhanh chóng chạm mốc 10 tỷ đồng. Sau thời gian đấu chính thức cùng 10 lượt gia hạn, biển số này được chốt ở mức 14 tỷ 880 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức giá trúng kể trên, vẫn chưa thể chắc chắn người trúng sẽ không bỏ cọc.

Trong ngày 8/8, đơn vị tổ chức đã đưa ra đấu giá 28.000 biển số đẹp, gồm 20.000 biển số xe máy và 8.000 biển số ô tô. Đáng chú ý, vào ngày 13/8 tới, biển số ô tô 89A-567.89 sẽ tiếp tục được đấu giá lại sau lần thứ hai, với giá khởi điểm 500 triệu đồng. Tiếp đó ngày 14 và 15/8 các biển số 30M-555.55; 47A-888.88; 30K-666.66; 30K-888.88 cũng được đưa lên sàn đấu giá.

Ngay sau khi phê duyệt kết quả, Bộ Công an sẽ gửi thông báo trúng đấu giá qua email và tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký của người trúng đấu giá.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: hanoionline.vn