Sự tàn độc của người mẹ theo giáo phái tận thế

Bà Lori Vallow Daybell bị kết tội giết người liên quan đến cái chết của ba nạn nhân trong phiên tòa ở Idaho vào ngày 12/5.

Vụ án thu hút sự chú ý rộng rãi tại Mỹ, tập trung vào niềm tin về “ngày tận thế” của bà Lori và những tình tiết đáng ngờ xung quanh cái chết của các thành viên khác trong gia đình bà.

Bà Lori Vallow Daybell (49 tuổi) và chồng Chad Daybell (54 tuổi) đã bị đại bồi thẩm đoàn truy tố về cái chết của hai người con - Tylee Ryan (16 tuổi) và Joshua Vallow (7 tuổi). Hài cốt của những đứa trẻ được tìm thấy trong khu đất của ông Daybell vào năm 2020.

Hai vợ chồng nhà Daybell cũng bị kết tội âm mưu giết người cấp độ một vì cái chết của bà Tammy, vợ cũ của ông Daybell. Cả hai đều bị giam giữ kể từ khi bị bắt, theo New York Times.

Vụ án này là chủ đề của bộ phim “Doomsday Mom: The Lori Vallow Story” (Bà mẹ của ngày tận thế: Câu chuyện về Lori Vallow) và series “Sins of Our Mother” (Tội lỗi của người mẹ) trên Netfilx.

Bà Lori Daybell trong một phiên tòa ở Hawaii vào năm 2020. Ảnh: AP.

Điều gì đã xảy ra với hai đứa trẻ?

Tylee và Joshua được ông bà trình báo mất tích vào tháng 11/2019 khi họ không thể liên lạc với chúng qua điện thoại.

Nhận được báo cáo, các nhân viên Sở cảnh sát Rexburg, Idaho, đã cố gắng khám xét khu chung cư nơi bà Lori và chồng sinh sống. Theo các nhà chức trách, cặp vợ chồng dường như không quan tâm bọn trẻ đang ở đâu.

Đến tháng 2/2020, bà Lori bị bắt ở Hawaii theo lệnh của chính quyền Idaho vì không hợp tác với nỗ lực tìm kiếm những đứa trẻ mất tích.

Bốn tháng sau đó, các nhà điều tra đã tìm thấy những bộ hài cốt trong khu đất của ông Daybell, được xác định là hai đứa trẻ mất tích. Ông Daybell bị bắt và buộc tội che giấu bằng chứng.

Điều gì khiến vụ án gây chú ý?

Các công tố viên không tiết lộ những đứa trẻ bị giết như thế nào, nhưng theo bản cáo trạng, niềm tin tôn giáo của cặp vợ chồng có liên quan đến vụ việc.

Bản cáo trạng cho biết họ “đã ủng hộ và rao giảng niềm tin tôn giáo với mục đích biện minh” cho những cái chết.

Niềm tin này thu hút sự quan tâm từ công chúng Mỹ, khi các hãng tin gán cho bà Lori biệt danh: “Bà mẹ của ngày tận thế”.

Trong hồ sơ ly hôn mà đài truyền hình Phoenix Fox 10 thu thập được, ông Charles Vallow - một trong những người chồng cũ của bà Lori, cho biết người phụ nữ này tin rằng bản thân đang nhận được những gợi ý từ Chúa về việc “quy tụ và chuẩn bị cho những người được chọn sống ở Jerusalem mới sau cuộc Đại Chiến (Great War), như lời tiên tri trong sách Khải Huyền”.

Ông Daybell cũng đã viết một số tiểu thuyết về ngày tận thế. Cả hai đều liên quan tới một tổ chức có tên “Preparing a People” - với mục đích chuẩn bị cho mọi người sẵn sàng đón nhận sự tái lâm của Chúa Jesus, theo trang web của tổ chức này.

Chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng cũ của cặp đôi?

Vào tháng 7/2019, ông Charles Vallow - người chồng thứ tư trong số 5 người chồng của bà Lori, đã bị anh trai bà - Alexander Cox - bắn chết ở Arizona. Vào thời điểm đó, ông Cox nói bị ông Vallow dùng gậy bóng chày đánh vào đầu và vụ nổ súng là để tự vệ.

Bà Lori cũng từng bị buộc tội với tội âm mưu sát hại ông Vallow ở Arizona.

Trong khi đó, vợ cũ của ông Daybell - bà Tammy - được tìm thấy đã chết tại nhà vào tháng 10/2019. Ban đầu, giới chức địa phương nói bà qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, tuy nhiên sau đó họ nghi ngờ hoàn cảnh dẫn đến cái chết và mối liên hệ tiềm ẩn với vụ mất tích của hai đứa trẻ Tylee và Joshua.

Trong phiên tòa xét xử bà Lori, các công tố viên tiết lộ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Tammy chết vì ngạt thở. Và hơn một tháng trước khi vợ cũ qua đời, ông Daybell đã tăng số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bà.

Phiên tòa của bà Lori diễn ra như thế nào?

Phải mất nhiều năm bà Lori mới ra hầu tòa, vì ban đầu bà được cho là không đủ năng lực và cần trải qua “điều trị phục hồi”.

Trong phiên tòa, các công tố viên mô tả bà Lori là một người mẹ thờ ơ, với niềm tin cực đoan. Bà thực hiện một “sứ mệnh tôn giáo” tự coi là quan trọng hơn việc chăm sóc con cái.

“Bị cáo và chồng đã sử dụng những giáo lý tôn giáo tự xưng của họ để biện minh cho các hành động với người khác - từ ngoại tình đến giết người”, công tố viên Lindsey Blake cho biết.

Đến ngày 10/5, phía công tố đã triệu tập khoảng 60 nhân chứng, theo Fox 10.

Trong đó, một nhà phân tích ADN làm chứng rằng sợi tóc dính vào băng keo quấn cơ thể của Joshua khớp với ADN của bà Lori. Những người bạn cũ cũng nói về niềm tin tôn giáo của cặp đôi này, trong đó có bà Melanie Gibb.

Theo đó, bà Lori tin rằng linh hồn ma quỷ có thể chiếm lấy cơ thể và biến con người thành “thây ma”. Cặp vợ chồng nói với Gibb rằng những đứa trẻ đã bị linh hồn ma quỷ chiếm hữu và cần chết để rửa sạch linh hồn.

Trong khi đó, ông Jim Archibald, luật sư đại diện của bà Lori đã yêu cầu bồi thẩm đoàn - gồm 10 nam và 8 nữ - “tập trung vào hành động của bà, chứ không phải người chồng hay anh trai Alex Cox”.

Ông khẳng định thân chủ đã ở cùng với những người khác trong căn hộ riêng vào thời điểm Tylee và Joshua bị giết. Bà Lori cũng đang ở Hawaii khi vợ cũ của chồng qua đời.

Ông Archibald mô tả bà Lori là một “người mẹ tốt bụng và yêu thương con cái”, người quan tâm đến tôn giáo và những lời tiên tri trong kinh thánh về ngày tận thế.

Song bà Lori đã không ra làm chứng để tự bào chữa và các luật sư cũng không gọi thêm bất kỳ nhân chứng nào. Họ khẳng định bên công tố chưa chứng minh được vụ việc, Boise State Public Radio đưa tin.

Tác giả: Hải Linh

Nguồn tin: zingnews.vn