Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và chúc mừng ông Ahn Gyu Back được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc; tin tưởng với trọng trách mới và trên cương vị là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, ông Ahn Gyu Back sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và truyền thống giao lưu hữu nghị, gắn bó giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị đã góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc. Tổng Bí thư chia sẻ trên con đường phát triển của mình, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, trong đó có Hàn Quốc, một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu hợp tác, phát huy vai trò cầu nối theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho việc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn và mong muốn Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động chung của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Ahn Gyu Back bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ngưỡng mộ đất nước, con người Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới; khẳng định Quốc hội Hàn Quốc và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó có giao lưu giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Ahn Gyu Back khẳng định Hàn Quốc sẽ hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trên cơ sở những phát triển vượt bậc của quan hệ trong hơn 30 năm qua cũng như sự tương đồng về văn hóa, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực, trong đó có chính trị - ngoại giao, quốc phòng – an ninh, văn hóa, thể thao và biến khoa học - công nghệ là lĩnh vực hợp tác trụ cột.

Tác giả: Văn Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV