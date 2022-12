Thủ đoạn tàn độc của 'tú bà' trả thù đời vì bị HIV

H. cho biết, qua mạng internet H. đã quen với Vương Văn An (SN 1995, trú tại huyện Chí Linh, Hải Dương). Với những lời lẽ ngon ngọt, An đã dụ H. đến thị xã Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương chơi. Sau đó, với lý do cùng đi gặp bà chị để đòi tiền, hắn đã đưa H. lên Lạng Sơn. Tại thị trấn Đồng Đăng, trong khi H. đang đi mua quần áo thì hắn gọi điện cho đồng bọn ở bên kia biên giới về Việt Nam để đón người. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)