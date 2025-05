So sánh iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus: Chọn mẫu nào?

So sánh iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus

Điện thoại iPhone 16 Plus là bản nâng cấp của iPhone 15 Plus cả về camera, dung lượng pin và nhiều tính năng khác. Những điểm so sánh giữa iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai sản phẩm này của Apple.

Về thiết kế

Nhìn chung thiết kế của iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus có nhiều điểm khá giống nhau. Kích thước của hai sản phẩm đều là 160.9 x 77.8 x 7.80 mm. Ngoài ra, iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus có chung thiết kế khung nhôm, mặt lưng sau bằng kính.

Bên cạnh đó, thiết kế của hai sản phẩm còn có một số điểm cải tiến như sau. Cụm camera của iPhone 15 Plus được đặt chéo, còn iPhone 16 Plus có thiết kế camera dọc. Ngoài ra, iPhone 15 Plus sử dụng thanh gạt rung, còn iPhone 16 Plus nâng cấp thành các nút Action Button và Camera Control.

Camera iPhone 15 Plus đặt chéo trong khi iPhone 16 Plus đặt dọc

Về màn hình

Sau đây là sự so sánh iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus về màn hình, bao gồm cả điểm giống và khác nhau. Điểm giống của iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus là đều được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED. Cả hai sản phẩm có kích thước là 6.7 inch và độ phân giải tới 2796x1290 pixels. Độ sáng màn hình đạt mức max lên đến 2000 nits khi ở ngoài trời.

So sánh màn hình iPhone 16 Plus và 15 Plus

Điểm khác biệt là iPhone 16 Plus có thể giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất là 1 nit. Trong khi iPhone 15 Plus chưa được cập nhật khả năng này.

Về hiệu năng

Hai sản phẩm đều được trang bị CPU 6 nhân, bao gồm 2 nhân CPU hiệu năng cao cùng 4 nhân CPU tiết kiệm điện. Ngoài ra, số nhân của GPU là 5 nhân và Neural Engine là 16 nhân. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus vẫn được đánh giá có hiệu năng nhỉnh hơn một chút so với iPhone 15 Plus.

iPhone 16 Plus được trang bị chip A18, trong khi iPhone 15 Plus sử dụng chip A16 Bionic. Hiệu suất CPU và GPU của chip A18 giúp tiết kiệm điện năng và vận hành nhanh hơn so với chip A16 Bionic.

Về Pin

Khi so sánh iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus về pin, thế hệ 16 Plus được đánh giá cao hơn về thời lượng sử dụng. iPhone 15 Plus được giới thiệu có thể xem video thường lên tới 26h và xem video trực tuyến lên tới 20h. Còn iPhone 16 Plus có khả năng xem video thường lên tới 27h và xem video trực tuyến lên tới 24h.

Pin iPhone 16 Plus được đánh giá cao hơn về thời lượng sử dụng

Dù thời lượng pin khác nhau, iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus vẫn có thiết kế cổng sạc tương tự nhau. Cả hai sản phẩm được hỗ trợ cổng sạc USB Type-C và các công nghệ sạc không dây MagSafe, Qi và Qi2.

Về Camera

iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus đều sở hữu camera kép hiện đại. iPhone 16 Plus có camera trước 12MP f/1.9, camera sau 48MP f/1.6 và camera góc siêu rộng 12MP f/2.2. iPhone 15 Plus cũng sở hữu camera trước và camera sau tương tự, nhưng camera góc siêu rộng nổi bật hơn với 12MP f/2.4.

Nhìn chung, cả iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus đều có các tính năng chụp ảnh ban đêm, zoom lớn với 2x, nhiều tone chụp và quay video,…iPhone 16 Plus có một số nâng cấp đáng chú ý như quay video macro, chụp ảnh Spatial Photos,...

Nên chọn iPhone 15 Plus hay iPhone 16 Plus?

Qua sự so sánh iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus phía trên chắc hẳn bạn đã có lựa chọn của riêng mình. Nếu bạn muốn sở hữu chiếc Smartphones hiệu suất mạnh mẽ, camera cải tiến với nhiều tính năng thì iPhone 16 Plus là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu bạn cần một chiếc điện thoại hiệu suất tốt, đầy đủ tính năng, mức giá hợp lý thì nên cân nhắc đến iPhone 15 Plus.

Bài viết trên đã thực hiện so sánh iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus dựa trên thiết kế, hiệu suất,... Hy vọng thông qua những so sánh này, bạn không còn đắn đo chọn lựa giữa iPhone 15 Plus hay 16 Plus. Mỗi sản phẩm đều sở hữu các tiện ích nổi bật, dựa theo nhu cầu sử dụng bạn lựa chọn chiếc điện thoại phù hợp với mình.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn