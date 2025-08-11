Google bị tấn công dữ liệu nghiêm trọng

Theo Google, thông tin bị lấy cắp chủ yếu là các dữ liệu cơ bản như tên công ty, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

Điều khiến vụ việc đáng lo là cách thức hoạt động của ShinyHunters. Nhóm này thường nhanh chóng liên lạc với nạn nhân chỉ vài ngày sau khi lấy được dữ liệu, dùng email hoặc gọi điện để đe dọa và yêu cầu tiền chuộc.

Trước đó, vào tháng 6, Google từng phát hiện nhóm này tấn công nhiều công ty lớn, nhằm đánh cắp thông tin từ một nền tảng lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng trực tuyến có tên Salesforce.

Kẻ tấn công sẽ giả làm nhân viên kỹ thuật, gọi điện cho nhân viên của công ty mục tiêu, yêu cầu họ cài đặt hoặc kết nối với một phần mềm được điều chỉnh để đánh cắp dữ liệu. Chúng hướng dẫn nạn nhân nhập một mã kết nối đặc biệt, từ đó cho phép tin tặc truy cập trực tiếp vào hệ thống.

Google cũng trở thành nạn nhân của thủ đoạn này vào tháng 6, khi một hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng của hãng bị xâm nhập.

Ngoài Google, nhiều công ty khác cũng bị nhóm này đe dọa sẽ công khai dữ liệu nếu không trả tiền chuộc.

Ông William Wright, Giám đốc công ty an ninh mạng Closed Door Security, nhận xét: “Sự việc này cho thấy bất kỳ tổ chức nào cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, dù là doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.”

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Google đang đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý và cạnh tranh khốc liệt. Gần đây, tòa án Mỹ đã giữ nguyên phán quyết cho rằng cửa hàng ứng dụng Google Play vi phạm luật chống độc quyền.

Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo cũng đang đe dọa vị thế thống trị của Google Search, khi nhiều người chuyển sang sử dụng các công cụ như ChatGPT hay Gemini để tìm kiếm thông tin.

Tác giả: Việt Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn