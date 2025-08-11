Microsoft bị kiện vì ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10

Microsoft thông báo sẽ ngừng hỗ trợ Windows 10 trong vài tháng tới, bao gồm cả những phiên bản được cập nhật gần nhất. Điều này buộc người dùng phải nâng cấp lên Windows 11. Để hỗ trợ người dùng gặp khó khăn trong quá trình nâng cấp, Microsoft đã phát hành một bài viết hướng dẫn giúp họ xác định nguyên nhân cản trở việc chuyển đổi.

Windows 10 sẽ không còn được hỗ trợ chính thức từ sau ngày 14/10.

Nội dung bài viết chỉ ra rằng, một trong những rào cản lớn nhất là yêu cầu hệ thống của Windows 11 khiến nhiều người phải nâng cấp phần cứng. Microsoft khuyến nghị người dùng nên sử dụng máy tính Copilot+ để có trải nghiệm tốt nhất. Những yêu cầu này cũng đang được áp dụng cho các trò chơi phổ biến, đặc biệt một số tính năng quan trọng sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn trên Windows 10.

400 triệu người dùng Windows 10 bị ảnh hưởng

Sự thay đổi này dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến khoảng 400 triệu người dùng vẫn đang sử dụng Windows 10 trên các thiết bị không đủ điều kiện. Kết quả là, một cá nhân tên Lawrence Klein đã đệ đơn kiện Microsoft, cáo buộc công ty này có khả năng “gây nguy hiểm” cho dữ liệu người dùng. Đơn kiện cho rằng Microsoft đang cố gắng độc quyền thị trường máy tính cá nhân AI bất chấp những rủi ro đối với dữ liệu khách hàng.

Klein cho biết: “Chiến thuật này nhằm độc quyền thị trường AI của Microsoft có những hậu quả sâu rộng, vượt ra ngoài cuộc đua giành quyền thống trị”.

Được biết, chỉ còn hơn hai tháng nữa là Windows 10 sẽ ngừng hỗ trợ, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng có thể không mua thiết bị mới hoặc trả phí cho gói hỗ trợ mở rộng. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu nhạy cảm khi họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao hơn về tấn công mạng và sự cố bảo mật.

Cuối cùng, Klein đang yêu cầu Microsoft gia hạn hỗ trợ Windows 10 “cho đến khi số lượng thiết bị chạy hệ điều hành này giảm xuống dưới ngưỡng hợp lý”. Vụ kiện đã được đệ trình với mã ID 25CU041477C, trong đó tài liệu vụ kiện có thể được tìm thấy qua Courthouse News.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn