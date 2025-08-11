Apple sắp khiến Samsung “nổi cơn lôi đình”

Theo thông tin từ các nhà mạng tại Đức, Apple dự định sẽ chia nhỏ lịch phát hành iPhone vào năm sau, điều này có thể dẫn đến việc phiên bản cơ bản của iPhone 18 ra mắt cùng thời điểm với Galaxy S26 từ Samsung.

Sẽ có 2 đợt ra mắt iPhone 18 series vào năm sau?

Cụ thể, Apple có kế hoạch giới thiệu các mẫu iPhone tiêu chuẩn vào mùa xuân và các mẫu Pro vào mùa thu. Mặc dù ngừng sản xuất các mẫu Plus để thay thế bằng iPhone Air, tuy nhiên, Apple có thể sẽ chỉ chọn iPhone 18e để ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 tiêu chuẩn.

Điều này có nghĩa là iPhone 18 và iPhone 18e sẽ ra mắt khoảng nửa năm sau dòng iPhone 17. Đây là một động thái có thể gây bất ngờ và ảnh hưởng đến doanh số của iPhone 17 ở các phiên bản cơ bản.

Lý do cho sự thay đổi này hiện vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên có thể Apple muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi các mẫu Galaxy cao cấp hàng năm. Điều này có thể khiến Samsung cảm thấy không hề vui vẻ. Tuy nhiên, điều này có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi vì những người yêu thích smartphone cao cấp từ Samsung có thể không bị ảnh hưởng bởi sự ra mắt của iPhone mới.

Trong năm tới, Apple cũng có thể sẽ giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu. Theo các báo cáo, mẫu iPhone này có thể ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 Pro thay vì cùng lúc với Galaxy Z Fold 8, nhờ vào chiến lược tiếp thị mới của Apple.

Galaxy S26 sẽ gặp thách thức lớn từ sự xuất hiện của iPhone 18 và 18 Air.

Nếu kế hoạch phát hành mới này được thực hiện, người hâm mộ Apple sẽ có hai sự kiện lớn để mong chờ mỗi năm. Công ty có thể hy vọng rằng những người yêu thích sản phẩm của mình sẽ mua iPhone phiên bản cơ bản vào mùa xuân và sau đó nâng cấp lên phiên bản Pro vào mùa thu, từ đó tạo ra một cơ hội tăng trưởng doanh số đáng kể cho Apple.

Nhìn chung, nếu Apple thực hiện kế hoạch này, nó không chỉ thay đổi cách thức phát hành sản phẩm mà còn có thể tạo ra một làn sóng mới trong thị trường smartphone khi người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong năm.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn