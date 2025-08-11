Đây là những loại giấy tờ có thể tích hợp trên VNeID

Cần cập nhật VNeID để sử dụng các tính năng. Ảnh: Xuân Sang.

VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển. Công cụ được xây dựng với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống, trong bối cảnh Nhà nước nhấn mạnh giảm chi phí tuân thủ, thời gian thực hiện, tạo thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Với định danh mức 2 trên VNeID, người dân có thể tích hợp nhiều giấy tờ quan trọng để sử dụng thay bản cứng. Một số giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID gồm căn cước công dân, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội…

Để sử dụng các dịch vụ trên VNeID, người dân cần kiểm tra xem tài khoản cổng dịch vụ công đã cập nhật số căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư chưa. Nếu chưa, người dùng cần đăng nhập để cập nhật và liên kết tài khoản.

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử thay thế bản giấy

Theo công văn 168/BHXH-QLT, từ ngày 1/6 người tham gia sẽ không được cấp thẻ BHYT bản giấy. Thay vào đó, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, đổi thẻ, cán bộ bảo hiểm xã hội sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID, VNeID mức độ 2 và tích hợp BHYT cho các lần đi khám sau.

Người dân cũng có thể tự mình cài đặt thẻ BHYT điện tử trên VNeID. Sau khi cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, hãy mở và đăng nhập, chọn mục Ví giấy tờ, rồi chọn Tích hợp thông tin.

Tiếp theo, chọn Tạo mới yêu cầu và nhập số thẻ BHYT cùng thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất việc tích hợp. Về ứng dụng VssID, hiện nay, hầu hết tài khoản đã được xác thực với dữ liệu về dân cư, cập nhật số CCCD.

Nếu BHYT giấy còn hạn, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng đi khám, chữa bệnh. Những trường hợp không thể cài đặt VssID, VneID và không có CCCD có gắn chip sẽ được phát BHYT giấy.

Thay cho mã số bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/8, người dân có thể thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân có gắn chip để thực hiện các thủ tục. Mỗi người tham gia bảo hiểm xã hội có một mã số riêng, không trùng lặp với bất kỳ ai.

Người đã có mã số BHXH không cần khai báo hay thao tác kỹ thuật. Nếu có phát sinh khi thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi hoặc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hệ thống sẽ tự đồng bộ.

Mã số BHXH đã được tích hợp trên VNeID. Ảnh: Nam Trần.

Người khai mới chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân để kê khai, giúp giảm yêu cầu ghi nhớ, dễ dàng tra cứu, thực hiện thủ tục. Hệ thống sẽ tự động cấp mã số đồng nhất, đồng thời liên thông giữa tài khoản Bảo hiểm xã hội số (VssID) và tài khoản định danh điện tử VneID.

Căn cước công dân điện tử

Người sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể sử dụng căn cước công dân điện tử ngay trên ứng dụng VNeID. Bản số này có giá trị pháp lý tương đương thẻ CCCD gắn chip và có thể dùng trong nhiều giao dịch hành chính hoặc khi cần xuất trình giấy tờ cá nhân.

Tài khoản VNeID được chia thành hai cấp độ. Mức độ 1 cho phép truy cập thông tin định danh cơ bản và một số tính năng giới hạn. Người dân có thể đăng ký trực tuyến và nhận kết quả phản hồi trong vòng một ngày. Mức độ 2 cung cấp đầy đủ tiện ích, bao gồm cả căn cước điện tử, và yêu cầu công dân đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường để hoàn tất thủ tục. Thời gian xử lý không vượt quá 3 ngày làm việc.

Việc tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho công dân do Bộ Công an đảm nhiệm. Thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ được lưu trữ trên hệ thống tối đa 5 năm kể từ thời điểm ghi nhận.

Giấy phép lái xe (GPLX), đăng ký xe

Ngày 14/7, Bộ Công An thông tin sau khi sát hạch, để cấp giấy phép lái xe đạt yêu cầu, trên VNeID của cá nhân sẽ có tin nhắn thông báo và yêu cầu cập nhật thông tin. Theo đó, người dân đã có định danh mức 2 cần thực hiện theo yêu cầu với điều kiện số căn cước công dân đúng với số căn cước khi đăng ký dự thi.

GPLX, đăng ký xe có thể được tích hợp trên VNeID. Ảnh: Thư viện Pháp luật.

Thông thường, thông tin người tham gia sẽ hiển thị sau 3 ngày làm việc. Trong trường hợp chưa hiện, Cục CSGT sơ bộ xác định nguyên nhân do đường truyền bị quá tải, cá nhân khai báo sai một trong những nội dung, hay không mở tin nhắn và thực hiện cập nhật theo yêu cầu.

Các loại giấy tờ có thể xuất trình qua VNeID gồm: giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Trong trường hợp cần tạm giữ giấy tờ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành trên hệ thống điện tử, đồng thời cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Người vi phạm đã bị tước GPLX tuyệt đối không được xuất trình bản cứng để tham gia giao thông, vì đã bị hệ thống ghi lại.

Dự kiến triển khai VNeID để làm thủ tục tại sân bay

Từ ngày 26/7, ứng dụng VNeID kết hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học đã được đưa vào sử dụng tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Từ tháng 9, hình thức làm thủ tục hàng không không giấy tờ này sẽ được mở rộng áp dụng tại nhiều sân bay trên cả nước.

Các bước thực hiện định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay. Ảnh: C06.

Sau khi hoàn tất các bước trên ứng dụng, hành khách có thể qua cửa an ninh và lên máy bay theo phương thức “không chạm”, chỉ cần quét khuôn mặt. Hệ thống sẽ tự động so khớp dữ liệu sinh trắc học của hành khách với thông tin lưu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang triển khai thử nghiệm tính năng hiển thị thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Từ tháng 9, cơ quan này cũng dự kiến thí điểm kết nối dữ liệu đơn thuốc, cho phép người dân nhận thuốc tại nhà thông qua VNeID; kế hoạch này sẽ được áp dụng chính thức vào tháng 10.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn