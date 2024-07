Sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án 373

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với quan điểm “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, thời gian qua, Tổ 373 Công an tỉnh và tổ 373 Công an các huyện, thành, thị đã thường trực chiến đấu, triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, không kể ngày hay đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, góp phần kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, tạo hình ảnh đẹp, uy tín của lực lượng Công an Nghệ An, từng bước tạo được dấu ấn, tiếng vang, uy lực của Tổ 373 trong cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau 06 tháng đi vào hoạt động, Tổ 373 Công an tỉnh và tổ 373 Công an các huyện, thành, thị đã triển khai 2.731 lượt tuần tra, kiểm soát với hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 15 nhóm, 138 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Phát hiện, ngăn chặn 04 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; bắt 58 vụ, 71 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng chục vụ tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; tàng trữ, chế tạo pháo trái phép; vi phạm về kinh tế, môi trường... Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra 28.892 lượt phương tiện tham gia giao thông, xử lý 3.091 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền hơn 4,26 tỉ đồng.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành phần tham luận

Tổ 373 Công an tỉnh và tổ 373 Công an các huyện, thành, thị đã tích cực, chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn tham gia đấu tranh 19 chuyên án, bắt 84 vụ việc phạm tội trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án 373 thời gian qua. Trong đó, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, Tổ 373 Công an tỉnh và tổ 373 Công an các huyện, thành, thị đã rất nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thường xuyên, quyết liệt, nhất là trong đợt cao điểm 30 ngày đêm tuần tra vũ trang bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, một số tổ 373 đã chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng, bắt giữ, xử lý nhiều nhóm thanh niên điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí, hung khí… Qua đó được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá rất cao.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Tổ 373 đã phát huy tính gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, có nhiều hành động đẹp và tấm gương người tốt, việc tốt, được Nhân dân gửi thư khen ngợi, cảm ơn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được các đơn vị chú trọng thực hiện, nhất là xây dựng nhiều phóng sự, tin, bài có chất lượng phản ánh hoạt động, kết quả nổi bật của Tổ 373 Công an tỉnh và tổ 373 Công an cấp huyện, góp phần quan trọng tạo sự lan tỏa, uy danh của Tổ 373.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức, xác định việc triển khai thực hiện Đề án là giải pháp mang tính chiến lược, dài hạn nhằm bổ sung, tăng cường lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Với việc xây dựng Đề án sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng để xây dựng, phát triển, nâng tầm và tạo dấu ấn của Tổ tuần tra vũ trang Công an tỉnh Nghệ An trong răn đe, trấn áp tội phạm. Chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ tham gia các Tổ 373 phải phát huy tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân trong thi hành nhiệm vụ; bảo đảm tuyệt đổi an toàn cho cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 373

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng tuần tra bảo đảm khoa học, linh hoạt và hiệu quả. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phải xác định rõ đây là một biện pháp công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả Đề án. Trong đó, tập trung xây dựng các tin, bài ngắn gọn, chú trọng “phần nghe, nhìn” dưới dạng clip ngắn và phù hợp với xu hướng, thị hiếu của người đọc, người xem nhằm tạo hiệu ứng, lan tỏa thông tin trong cộng đồng.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Công an tỉnh đã khen thưởng 02 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 373.

