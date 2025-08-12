Nghệ An: Tỉnh lộ 543D 'nát như tương' sau lũ dữ

Tỉnh lộ 543D có chiều dài 100km nối các xã Tương Dương đoạn ngã 3 Lưu Kiền, đi qua các xã Na Ngoi, Mường Típ và xã Mường Xén. Đây còn được gọi là tuyến đường "vành đai miền Tây Nghệ An".
Tuyến đường có vai trò hết sức quan trọng, là con đường huyết mạch của nhiều khu vực biên giới Nghệ An như Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ, Tà Cạ…
Tuyến đường được xây dựng và nhiều lần tu sửa. Năm 2022, tuyến đường được đầu tư, nâng cấp hơn 600 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng Khánh Hưng là đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến đường này.
Theo thông tin tư đơn vị Quản lý đường bộ trên tuyến, sau đợt lũ vừa qua, trên tuyến tỉnh lộ này xuất hiện hơn 400 điểm sạt lở bao gồm cả taluy âm và taluy dương.
Có nhiều điểm sạt lở trên tuyến hết sực nghiêm trọng như tại các điểm: Km66+650P, Km70+100P, Km71+350 – Km71+600 P, Km89+400 T… đặc biệt, có nhiều điểm đứt đường hoàn toàn do lũ gây ra.
Trong thời gian vừa qua, Đơn vị quản lý, Ban quản lý Bảo trì đường bộ và Sở Xây dựng đã huy động nhiều máy móc, thiết bị để tiến hành thông xe, đảm bảo giao thông bước 1.
Anh Moong Văn Thương, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ cho biết, từ khi sinh ra, chỉ trong 2 năm qua, anh mới được đi lại trên tuyến đường đẹp và đúng nghĩa, thế nhưng bây giờ lại trờ về với thời kỳ khó khăn của ngày xưa.
Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, Tỉnh lộ 543D là tuyến đường huyết mạch, độc đạo của người dân xã Mường Típ, Na Ngoi. Việc tuyến đường bị hư hỏng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đi lại của người dân trong xã. Công tác cứu hộ, cứu nạn lũ lụt cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. “Đợt lũ vừa qua, xã Mường Típ bị cô lập do tuyến đường bị sạt lở”, bà Quyên nói.
Việc khắc phục tuyến tỉnh lộ này gặp rất nhiều khó khăn,ngoài vấn đề xử lý các điểm bị chia cắt thì còn có khối lượng đất đá khổng lồ trên hướng taluy dương đang "rình rập" chờ sạt lở.
Có nhiều điểm thuộc tuyến tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Cơ quan chức năng cần sớm khắc phục để tránh những trường hợp đang tiếc xảy ra khi người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.
Hiện nay, mặc dù trận lũ quét sau bão số 3 đã đi qua gần 20 ngày nhưng những thiệt hại còn hiện hữu. Người dân ở các xã trên tuyến vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn. Cơ quan chức trách cũng đang quyết liệt để xử lý các vấn đề sau lũ.
Tác giả: Hồ Phương - Văn Bình
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn