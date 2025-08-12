Nghệ An: Tỉnh lộ 543D 'nát như tương' sau lũ dữ

Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, Tỉnh lộ 543D là tuyến đường huyết mạch, độc đạo của người dân xã Mường Típ, Na Ngoi. Việc tuyến đường bị hư hỏng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đi lại của người dân trong xã. Công tác cứu hộ, cứu nạn lũ lụt cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. “Đợt lũ vừa qua, xã Mường Típ bị cô lập do tuyến đường bị sạt lở”, bà Quyên nói.