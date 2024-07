Công an Nghệ An: Dâng hoa, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

Cùng đi có đồng chí Phạm Vũ Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Đại tá Nguyễn Duy Thanh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

Về phía Công an tỉnh Quảng Trị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương viếng Lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dâng hương viếng Lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại Vũng Chùa - Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương viếng Lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước anh linh của Đại tướng, thay mặt toàn thể Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Nguyện hứa sẽ đoàn kết một lòng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh, qua đó bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Hang Tám Cô Thanh niên xung phong

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Hang Tám Cô Thanh niên xung phong - biểu tượng cho sự hy sinh anh dũng của các Liệt sỹ Thanh niên xung phong. Khu di tích lịch sử Hang Tám Cô Thanh niên xung phong tại km 16, đường 20 - Quyết Thắng, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Đây là một trong những “tọa độ lửa” những năm 1971-1972.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dâng hoa, dâng quả tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Hang Tám Cô Thanh niên xung phong

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Hang Tám Cô Thanh niên xung phong

Ban Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Hang Tám Cô Thanh niên xung phong

Tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phường 4, thành phố Đông Hà) - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.700 liệt sĩ đã hi sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ cao cả tại nước bạn Lào; Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (đồi Bến Tắt, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh) - nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sĩ đã hy sinh trên các nẻo đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Với tấm lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng, bi tráng của các Anh hùng liệt sĩ trong 81 ngày đêm “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, Đoàn đại biểu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Tại chiến trường ác liệt này, tròn 52 năm trước, từ ngày 28/6 đến 16/9/1972, trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh, viết nên một “bản tráng ca hào hùng” của dân tộc Việt Nam. Cuộc chiến đấu đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ luôn trường tồn cùng non sông, đất nước. ​

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn đại biểu dâng hương tại khu mộ các Liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ sông Thạch Hãn, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh và Đoàn đại biểu đã thắp nén tâm hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Những hoa đăng được thả trên sông Thạch Hãn bày tỏ lòng tri ân của Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tưởng niệm các thế hệ Cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thắp nén hương thơm tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn đại biểu thắp nén hương thơm tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Dòng sông Thạch Hãn đã đi vào huyền thoại gắn liền với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Trong cuộc chiến đó, dòng sông Thạch Hãn là con đường tiếp tế nhân lực, vật lực chủ yếu cho mặt trận Quảng Trị. Để cắt con đường tiếp tế đó, địch điên cuồng ném bom bắn phá, rất nhiều chiến sĩ ta đã nằm lại trên dòng sông này. Sông Thạch Hãn trong những ngày ấy đã trở thành “dòng sông thiêng”, nơi yên nghỉ của hơn 4.000 Anh hùng liệt sĩ chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. Máu xương của các Anh Chị đã hòa vào lòng đất, vào dòng sông Thạch Hãn... Tên tuổi và chiến công của các Anh Chị cũng như địa danh Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ sông Thạch Hãn

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng trị và Đoàn đại biểu dâng nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa và thả hoa đăng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

Đây là chuỗi các hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đối với các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân sâu sắc tới thế hệ Cha anh đi trước để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục ra sức thi đua, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn